立院無異議通過「台美復交」案　外交部：續深化台美關係

國民黨立法院黨團今（6）日在立法院院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，要求立法院作成決議，由於沒有其他政黨提出異議，因此兩案均獲通過。外交部對此表示，

「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，

來自多明尼加、哥斯大黎加、哥倫比亞等8個拉美國家的80多位政要、學者和意見領袖，簽署「支持民主台灣，反對中國霸權」宣言，表達對台灣的支持。外交部表達感謝，相信「德不孤必有鄰」，台灣自由民主的價值贏得國際支持及跨國肯定。