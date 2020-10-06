港女命案死者母親：原盼修逃犯條例 對觸發社運感難過
港女命案死者母親：原盼修逃犯條例 對觸發社運感難過
中央社
calendar_today2020-10-06 13:34:21
（中央社記者張謙香港6日電）香港「反送中」運動由陳同佳案觸發，案中女死者潘曉穎的母親今天說，她原先希望可以修訂逃犯條例，並對事件觸發社會運動感到難過。
潘母今天再度就女兒遭陳同佳在台灣殺害一事接受商業電台訪問，官方香港電台在報導中轉述潘母說，「當時期盼做到逃犯條例修訂，但最後做不成」。對於「女兒事件」成為社會運動的起點，她感到傷心及難過，並說是意料不及。
另據商業電台報導，潘母在訪問中再次質疑陳同佳赴台投案的意願，要求他赴台接受審訊並承擔過失等，並說如果為陳同佳求情，會請求台灣法院不要判處他死刑。
2018年初，陳同佳與女友潘曉穎一起赴台，其後自行返港並因盜用潘曉穎的財物被捕；在接受警方審訊時，他承認在台殺害了潘曉穎。由於港、台沒有逃犯引渡協議，港方未能把陳同佳引渡台灣調查。2019年初，港府提出修訂逃犯條例，把台灣納入可以遣送逃犯的地方，但修訂條例同時加入了中國大陸和澳門，令不少港人憂慮被「送中」，結果觸發規模龐大的「反送中」運動。（編輯：沈朋達）1091006