租屋處發生火災　女星為救愛貓親進火場

新生代演員陳加恩今年加入新東家周子娛樂，雖未能趕上公司與浪浪一同拍攝的2020年年曆，但她早就以行動關懷流浪動物。2年前陳加恩領養賓士貓「豆皮」，她說:「到現在還是覺得和牠的緣份，是一開始就安排好的」，領養後也發現豆皮個性非常親人、不怕生，朋友都說她養了一隻住著狗魂的浪貓。

▲陳加恩與愛貓「豆皮」。（圖 / 周子娛樂提供）

× ▲陳加恩與愛貓「豆皮」。（圖 / 周子娛樂提供）

對於最近討論度很高的寵物溝通師議題，陳加恩也有感而發，今年年初時，她租屋處發生火災，由於警消人員無法第一時間確認，現場是否還有貓的存在，讓加恩在飛奔回家的途中擔心豆皮安危，幸好近2個小時的搜救後，終於在沙發深處發現牠，陳加恩表示:「或許是毛色關係，加上在漆黑的沙發下，沒能一眼看見牠」，但當下豆皮受到非常大的驚嚇，不斷朝著員警

，因而破例讓她進入屋內將豆皮抱出火場，回想當下真的非常不安。

▲「豆皮」曾遭遇火災。（圖 / 周子娛樂提供）

× ▲「豆皮」曾遭遇火災。（圖 / 周子娛樂提供）

陳加恩擔心經過這件事後，豆皮有心理創傷，還特別諮詢寵物溝通師，透過溝通師知道牠當下真的被嚇到了，更一度快要沒有空氣可以呼吸，慶幸她及時趕到，更忍不住念起主人：「我知道妳很忙，只是希望有時間可以在家多陪我」，還貼心提醒陳加恩要把身體顧好，不要太晚睡，甚至抱怨「都幾點了還不睡覺，難怪妳身體不好」，讓陳加恩聽得哭笑不得。

陳加恩提到雖然寵物溝通這件事網路上討論很兩極，但她相信無論出於什麼心態，出發點都是愛牠們，認為「撇除成見，有機會可以多認識、了解是件很棒的事」。陳加恩拍攝的喜劇迷你影集《不讀書俱樂部》將於11月在myVideo獨家播出。