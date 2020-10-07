租屋處發生火災　女星為救愛貓親進火場

新生代演員陳加恩今年加入新東家周子娛樂，雖未能趕上公司與浪浪一同拍攝的2020年年曆，但她早就以行動關懷流浪動物。2年前陳加恩領養賓士貓「豆皮」，她說:「到現在還是覺得和牠的緣份，是一開始就安排好的」，領養後也發現豆皮個性非常親人、不怕生，朋友都說她養了一隻住著狗魂的浪貓。
陳加恩提到雖然寵物溝通這件事網路上討論很兩極，但她相信無論出於什麼心態，出發點都是愛牠們，認為「撇除成見，有機會可以多認識、了解是件很棒的事」。陳加恩拍攝的喜劇迷你影集《不讀書俱樂部》將於11月在myVideo獨家播出。
記者薛羽彤/綜合報導
2020-10-07 08:00:00
新生代演員陳加恩今年加入新東家周子娛樂，雖未能趕上公司與浪浪一同拍攝的2020年年曆，但她早就以行動關懷流浪動物。2年前陳加恩領養賓士貓「豆皮」，她說:「到現在還是覺得和牠的緣份，是一開始就安排好的」，領養後也發現豆皮個性非常親人、不怕生，朋友都說她養了一隻住著狗魂的浪貓。
陳加恩提到雖然寵物溝通這件事網路上討論很兩極，但她相信無論出於什麼心態，出發點都是愛牠們，認為「撇除成見，有機會可以多認識、了解是件很棒的事」。陳加恩拍攝的喜劇迷你影集《不讀書俱樂部》將於11月在myVideo獨家播出。