【NOW辯風向】直播／孩子犯錯時，父母該不適當體罰？
【NOW辯風向】直播／孩子犯錯時，父母該不適當體罰？
記者陳錦欣/綜合報導
calendar_today2020-10-07 20:30:00｜update2020-10-07 21:22:27
《NOWnews》直播節目《NOW辯風向》由相聲演員宋少卿、新生代網路美少女阿樂，要在每周三晚間9點，準時刷新你三觀，本周辯題「孩子犯錯時，父母該不適當體罰？」《NOW辯風向》陪你實事求是。本集節目邀請了支持正方的Paul、薔薔與大根，要來與初生之犢、不支持體罰的青年學子們大辯一場。你也想對薔薔發問嗎？一起收看節目，快在直播影片留言加分享！即時回答讓你煩惱不過夜！
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