總統親頒上士阿瑪勒褒揚令　向家屬致歉：沒救回你們爸爸

海軍陸戰隊為配合漢光演習，進行搶灘登陸演習，因演習發生意外傷重不治的海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜，今(6)日在屏東生命園區圓滿館舉行公奠，總統蔡英文親頒褒揚令，並追晉阿瑪勒為上士以表彰殉職士官為國家的犧牲與貢獻，她也提醒國人，因為有國軍才有我們民主自由的安穩生活。
海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜，今(6)日在屏東生命園區圓滿館舉行公奠，總統蔡英文率國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌、原民會主委夷將‧拔路兒及屏東縣長潘孟安等參加公祭，抵達後首先頒發褒揚令，由阿瑪勒．道卡杜長女徐恩雅、胞姊巴秀珍代表接受，隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。
蔡英文也特別向家屬致歉，沒能救回你們的爸爸，不過，大家都以你們的爸爸為榮，承擔保護國家責任的軍人，是很偉大的職業，蔡英文也再次要求國防部，務必照顧好殉職官兵的遺族；阿瑪勒上士的孩子還年幼，請主動多關心、多協助家屬。
海軍陸戰隊7月3日「聯合反登陸作戰」發生膠艇翻覆，士官長陳志榮及下士蔡博宇不幸殉職，受到重傷的中士阿瑪勒．道卡杜在昏迷2個多月後仍宣告不治，阿瑪勒．道卡杜是屏東魯凱族青年，意外發生當下曾高喊，先救其他女性同仁，但也因為急著搭救同仁，以至於失去自救的機會。
海軍陸戰隊指揮部為表彰阿瑪勒．道卡杜中士於操演中戮力戰訓、捨身救人的精神，曾於9月25日在左營桃子園隊史二館舉辦點燈追思會，且在今天的公奠典禮上舉行追晉儀式及覆旗榮典，總統蔡英文今天也親赴靈堂致祭並頒贈褒揚令，表彰其英勇事蹟。
公奠禮結束即進行贈旗榮典，隨後實施啟靈儀式，並由陸戰儀隊執行「矧槍」禮（鳴槍3響），對阿瑪勒．道卡杜上士之英勇奉獻，以及凜然豪情踐履「置個人死生於度外」偉大情操，致上最崇高的敬意與追思。