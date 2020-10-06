總統親頒上士阿瑪勒褒揚令　向家屬致歉：沒救回你們爸爸

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總統親頒上士阿瑪勒褒揚令　向家屬致歉：沒救回你們爸爸

記者郭凱杰/屏東報導

calendar_today2020-10-06 14:22:36｜update2020-10-06 14:22:55

▲總統蔡英文今天特別前往屏東生命園區圓滿館參加海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜公奠、追贈儀式並頒發褒揚。（圖／海軍陸戰隊提供）
▲總統蔡英文今天特別前往屏東生命園區圓滿館參加海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜公奠、追贈儀式並頒發褒揚。（圖／海軍陸戰隊提供）

海軍陸戰隊為配合漢光演習，進行搶灘登陸演習，因演習發生意外傷重不治的海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜，今(6)日在屏東生命園區圓滿館舉行公奠，總統蔡英文親頒褒揚令，並追晉阿瑪勒為上士以表彰殉職士官為國家的犧牲與貢獻，她也提醒國人，因為有國軍才有我們民主自由的安穩生活。

▲總統蔡英文今天特別前往屏東生命園區圓滿館參加海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜公奠並向家屬致歉。（圖／海軍陸戰隊提供）
▲總統蔡英文今天特別前往屏東生命園區圓滿館參加海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜公奠並向家屬致歉。（圖／海軍陸戰隊提供）
海軍陸戰隊中士阿瑪勒．道卡杜，今(6)日在屏東生命園區圓滿館舉行公奠，總統蔡英文率國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌、原民會主委夷將‧拔路兒及屏東縣長潘孟安等參加公祭，抵達後首先頒發褒揚令，由阿瑪勒．道卡杜長女徐恩雅、胞姊巴秀珍代表接受，隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。

蔡英文也特別向家屬致歉，沒能救回你們的爸爸，不過，大家都以你們的爸爸為榮，承擔保護國家責任的軍人，是很偉大的職業，蔡英文也再次要求國防部，務必照顧好殉職官兵的遺族；阿瑪勒上士的孩子還年幼，請主動多關心、多協助家屬。

▲公奠禮結束即進行贈旗榮典，隨後實施啟靈儀式，並由陸戰儀隊執行「矧槍」禮（鳴槍3響），對阿瑪勒．道卡杜上士之英勇奉獻。（圖／海軍陸戰隊提供）
▲公奠禮結束即進行贈旗榮典，隨後實施啟靈儀式，並由陸戰儀隊執行「矧槍」禮（鳴槍3響），對阿瑪勒．道卡杜上士之英勇奉獻。（圖／海軍陸戰隊提供）
海軍陸戰隊7月3日「聯合反登陸作戰」發生膠艇翻覆，士官長陳志榮及下士蔡博宇不幸殉職，受到重傷的中士阿瑪勒．道卡杜在昏迷2個多月後仍宣告不治，阿瑪勒．道卡杜是屏東魯凱族青年，意外發生當下曾高喊，先救其他女性同仁，但也因為急著搭救同仁，以至於失去自救的機會。

海軍陸戰隊指揮部為表彰阿瑪勒．道卡杜中士於操演中戮力戰訓、捨身救人的精神，曾於9月25日在左營桃子園隊史二館舉辦點燈追思會，且在今天的公奠典禮上舉行追晉儀式及覆旗榮典，總統蔡英文今天也親赴靈堂致祭並頒贈褒揚令，表彰其英勇事蹟。

公奠禮結束即進行贈旗榮典，隨後實施啟靈儀式，並由陸戰儀隊執行「矧槍」禮（鳴槍3響），對阿瑪勒．道卡杜上士之英勇奉獻，以及凜然豪情踐履「置個人死生於度外」偉大情操，致上最崇高的敬意與追思。

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