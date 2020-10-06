攬前柯團隊發言人佈局2022？林右昌：邀人才來基隆

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攬前柯團隊發言人佈局2022？林右昌：邀人才來基隆

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-06 19:54:40

▲ （圖／新頭殼）
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基隆市長林右昌被點名是綠營佈局2022台北市長的熱門人選之一，近日傳出他延攬台北市長柯文哲的北市府前發言人林昆鋒加入基隆市政府團隊，柯文哲今（6日）笑說，林昆鋒幫他選過2018台北市長選舉，林對台北選舉很有經驗，「如果林右昌有想法，他是一個很好的人選」；林右昌則強調，他的市府團隊很多都是來自各縣市人才，林昆鋒也是他台大學弟，並證實邀他擔任綜合發展處處長。
北北基桃4縣市首長上午於2020桃園眷村文化節活動同台，其中，桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都是2024總統熱門人選，林右昌則頻遭點名角逐2022台北市長選舉，現場政治味十足。
4人會後接受媒體聯訪，對於林右昌挖角前柯團隊發言人林昆鋒一事，柯文哲聽聞後笑回，林昆鋒2018在他的競選團隊當發言人，所以對台北的選舉很有經驗，「如果林右昌有想法，他是一個很好的人選 ，呵呵呵」。

林右昌則說，今天一直提到共榮、共好，北北基桃4城市，他跟柯、鄭、侯站在一起，參與眷村文化節，就是一個很大的意義，也代表不同黨派立場的縣市長，為了城市的發展、為了整個國家，其實大家可以一起合作跟努力的。

林右昌表示，基隆之前就不斷邀集各縣市人才到基隆市，且他很早就認識林昆鋒，也是他台大的學弟，因為市府剛好有局處首長的調升跟異動，藉這個機會邀請人才到基隆，也希望加強跟台北市、新北市、桃園市彼此的合作關係，未來他會請林昆鋒擔任基隆市政府綜合發展處處長。

有媒體追問，林右昌日前提到台北市長應該要當「超北市長」，把基隆、新北、桃園拉再一起，引發外界解讀。對此，林右昌說，「沒有，我覺得真的想太多了」，因為昨天媒體記者在問他對於未來的台北市長有什麼看法。北北基桃是一個首都的生活圈、1000萬的人口，那基隆好，然後新北好、桃園好，其實台北市會更好。

林右昌說，他相信柯文哲市長也是這樣想，能夠多幫一點基隆市、多幫一點桃園市、多幫一點新北市，把大家的手牽在一起。相信這1000萬的人口，其實代表的是台灣整個發展的動力，那這個台北好，全台灣會更好。

最後，現場記者又問，林右昌從各地挖戰將，是否有佈局下一步的計畫？林右昌重申，「各位想太多了，謝謝」、「想太多了」，身旁的柯文哲則笑笑地告訴林右昌：「呵呵呵，你要注意鯊魚」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和基隆市長林右昌共同出席眷村新浪潮記者會。 圖：張良一 / 攝
桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和基隆市長林右昌共同出席眷村新浪潮記者會。 圖：張良一 / 攝
 

桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和基隆市長林右昌共同出席眷村新浪潮記者會。 圖：張良一 / 攝
桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和基隆市長林右昌共同出席眷村新浪潮記者會。 圖：張良一 / 攝
 
桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和基隆市長林右昌共同出席眷村新浪潮記者會。 圖：張良一/攝
桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和基隆市長林右昌共同出席眷村新浪潮記者會。 圖：張良一/攝
 
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