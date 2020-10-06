攬前柯團隊發言人佈局2022？林右昌：邀人才來基隆

4人會後接受媒體聯訪，對於林右昌挖角前柯團隊發言人林昆鋒一事，柯文哲聽聞後笑回，林昆鋒2018在他的競選團隊當發言人，所以對台北的選舉很有經驗，「如果林右昌有想法，他是一個很好的人選 ，呵呵呵」。
林右昌則說，今天一直提到共榮、共好，北北基桃4城市，他跟柯、鄭、侯站在一起，參與眷村文化節，就是一個很大的意義，也代表不同黨派立場的縣市長，為了城市的發展、為了整個國家，其實大家可以一起合作跟努力的。
林右昌表示，基隆之前就不斷邀集各縣市人才到基隆市，且他很早就認識林昆鋒，也是他台大的學弟，因為市府剛好有局處首長的調升跟異動，藉這個機會邀請人才到基隆，也希望加強跟台北市、新北市、桃園市彼此的合作關係，未來他會請林昆鋒擔任基隆市政府綜合發展處處長。
有媒體追問，林右昌日前提到台北市長應該要當「超北市長」，把基隆、新北、桃園拉再一起，引發外界解讀。對此，林右昌說，「沒有，我覺得真的想太多了」，因為昨天媒體記者在問他對於未來的台北市長有什麼看法。北北基桃是一個首都的生活圈、1000萬的人口，那基隆好，然後新北好、桃園好，其實台北市會更好。
林右昌說，他相信柯文哲市長也是這樣想，能夠多幫一點基隆市、多幫一點桃園市、多幫一點新北市，把大家的手牽在一起。相信這1000萬的人口，其實代表的是台灣整個發展的動力，那這個台北好，全台灣會更好。
最後，現場記者又問，林右昌從各地挖戰將，是否有佈局下一步的計畫？林右昌重申，「各位想太多了，謝謝」、「想太多了」，身旁的柯文哲則笑笑地告訴林右昌：「呵呵呵，你要注意鯊魚」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼