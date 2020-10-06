中市府合併公捷處升格　議員：基層哀鴻遍野

然而周永鴻指出，全市的公車路網也還沒整合好，潭雅神公車路線還極為稀少，而iBike設點擴張進度停滯，捷運也才剛要開通，論路網整合和提升效率實在還看不到。
黃守達指出，現運輸工程科由公運處運輸稽查課、綜合規劃課及捷工處的綜合規劃課合併，處理路網設計、候車亭、標誌、標線等規劃設計施工業務，業務量相當龐大；而運籌管理科則是由原公運處綜合規劃課、營運管理課合併，主要處理運輸場站營運管理大眾運輸品質稽查、提升服務水準、行銷等第一線面對市民的業務。
黃守達質疑，原本公車業務就瑣碎繁重，若以原先分工員額來統計，運輸工程科業務原有28人，現僅12人；運籌管理科原有18人，現僅12人，落差非常巨大，但整併為公捷處後總員額其實增加了4人，卻發生人力短缺情況，若不是人力不足，就是業務分配嚴重失衡。
議員陳淑華質疑台中市捷運綠線將要通車，相關公車路線亦需要配合做調整，現在是台中市的交通改善年，何況台中市公車的路網還需要異動、服務品質仍有待改善的地方，這些都還沒有提升，兩單位現在適合合併嗎？
交通局表示，市府推動「交通任意門i-door」施政策略，全力整併捷運、公車、臺鐵、高鐵、i-Bike、轉運站等交通載具，有鑒於國外先進主要城市，如倫敦、東京、巴黎等，皆將公共運輸管理單位整合為同一單位，有助提升交通運輸治理效率。
對此，交通局考量機關「互補」、「永續」、「效率」，將公共運輸處及捷運工程處整併，透過「事權統一」進行工程規劃、設計、執行，盼達成以軌道運輸為主幹，公車路線為輔的大眾運輸路網。