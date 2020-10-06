川普出院得意洋洋 美防疫專家示警：先別高興太早
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-06 14:28:06
美國總統川普在今(台灣時間 6 日清晨)出院，返回白宮休養，此時距離他宣布自己確診不過數日，川普並於出院後狂發推特，塑造出帶領美國人民成功抗擊新冠肺炎的強人形象。不過美國國家過敏與傳染病研究院（ NIAID ）院長佛奇（ Anthony Fauci ）警告，川普的病況未來幾天仍有逆轉的可能，不應現在就掉以輕心。
根據《 CNN 》報導，佛奇在川普出院不久後接受專訪，他表示自己沒有參與到川普的初級照護，而川普仍處於病情的初期，從一些臨床病例的經驗來看，不排除會在第 5 到 8 天時出現逆轉 ，使病況陷入膠著、邁往錯誤方向而陷入麻煩。佛奇並說，「雖然這不太可能發生，但川普本人和醫療團隊都知道仍須密切注意、時時緊盯病況，並試著在白宮而非醫院實施隔離。」
報導也提到，有些患者會在治療過程中一度感覺狀況不錯，卻在不久後就急轉直下；因此佛奇強調，除非經過數天病患狀況依然良好，否則就還不算完全脫離危險，「不過川普看起來確實不錯，不用我多說，你看他從直升機走下來的樣子就知道。」
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