立院通過台美復交決議 劉仕傑：國民黨外交幕僚再細心點
立院通過台美復交決議 劉仕傑：國民黨外交幕僚再細心點
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-06 19:41:31
國民黨立院黨團今(6)日稍早於立法院會提出「蔡政府應請求美國協助我國抵抗中共」、「蔡政府應推動台美回復邦交」兩項公決案，最後在立法院無異議通過。時代力量國際部主任劉仕傑指出此次決議案文中幾處小細節的錯誤，並點出兩層意義，建議國民黨外交幕僚可再細心一些。
劉仕傑認為，此次決議案案文本身方向沒太大問題，決議案本身事實上比較接近政治宣示性質，沒有法律強制力。不過有個小細節出了錯誤，他指出，在「台美復交」決議案中，文中寫「美國陸續通過《台灣旅行法》、《台北法》、《台灣保證法》...」這一句不夠精確。前兩個法《台灣旅行法》、《台北法》都通過了，已經是Act，沒問題。但《台灣保證法》現在還是「法案」（Bill），只在2019年在眾院通過，參院都還沒通過。劉仕傑建議國民黨的外交幕僚可以再細心一點，他認為，雖是宣示意義的決議案，但對內對外還是有兩層意義，首先，他指出，「在葉毓蘭那封怪裡怪氣的給川普的信之後，國民黨被罵到底是親美還是親中。國民黨藉著這個決議案重新對外宣示該黨親美的路線（但如何同時親中？）」。
劉仕傑接著提到，無論川普還是拜登當選下一屆美國總統，代表台灣民意的立法院做出這兩項決議案，勢必對在前線的駐美代表處在未來與美方行政部門跟國會部門交涉時造成壓力。當然這壓力不見得不好，但台美復交及美國出兵協防台灣這兩件事茲事體大。中國駐美外交系統會如何回應？允值觀察。最後，他也美國大選還有兩次辯論，中國政策會不會成為辯論議題呢？新聞來源為Newtalk 新頭殼