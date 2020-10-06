廣編／雙十連假散策地圖　IG新銳攝影師帶路微醺之旅

10月雙十連假即將接近尾聲，還賴在家的你快把握連假最後倒數！疫情期間到不了日本沒關係，IG新銳攝影師恩佑公開三個台北隱藏版日系景點，漫步其中彷彿置身小京都，超適合在假日下午來一場小巷弄探索之旅。走一趟文青最愛的華山文創園區，就能蒐集朋友「敲碗率」超高的偽出國景點，再搭配一杯茶裏王和風微醺特調，點綴秋季午後的暖煦時光，不用出國就能享受濃郁的日式慢步調！

體驗屋台式的日式綠茶隱藏版特調

10/9-10/11免費兌換只在華山





茶裏王即日起至10/11於華山樹前廣場舉辦「回甘吧」快閃活動，由五款經典茶產品創意混搭出限時限量供應的微醺特調，更於連假前曝光從未公開的2款隱藏版，只有10/9~10/11喝的到！以下整理必喝的2大重點，帶給你滿滿的心靈療癒！





探訪台北隱藏日系景點之前，第一站先來到華山文創園區，拿一杯茶裏王和風特調，開啟雙十連假的微醺漫步。茶裏王回甘吧位於華山日式倉庫前，半開放式的快閃店由質感白搭上木質色打造而成，讓你誤以為在日本體驗屋台文化！只要再來上一杯以茶裏王日式綠茶為基底的微醺特調，滿滿的日式風馬上降臨！





必喝重點一：「小確幸」--日式綠茶融合酸甜花香 創造多層次的口感體驗





採用茶裏王日式綠茶為基底，結合烏梅與檸檬的酸甜，再配上清新桂花香，口中微酸的滋味令人難以忘懷，帶給日系茶飲控嶄新的味覺體驗。





必喝重點二：「夢想的初芽」--嵐山竹林綠超好拍 給你自然系的甜橙微醺





以茶裏王青心烏龍茶為基底，搭上桂花釀、藍柑橘、檸檬汁與薰衣草，形成京都嵐山竹林的翠綠色，是兼具視覺與味覺的自然系飲品！





隱藏台北巷弄的日系景點懶人包





IG新銳攝影師恩佑私藏技巧教你怎麼拍





隱藏版日系街景一：齊東街日式宿舍群帶你走進時光隧道





在台灣，小巷子中總是充滿驚喜，偶爾發現日式建築坐落於街區中，彷彿有置身日本的錯覺。隱藏版日系景點第一站來到華山文創園區附近的齊東街日式宿舍群，是台北少數歷史建築保存最完整的區域，攝影師恩佑表示，若要拍出日式風格的文青照，可選擇早上8點至11點之間，此時的齊東街彷彿是早晨時光的京都街道，喜歡日本的朋友一定要來這好好取景！然而下午的光線沒有早上來得充足，不過只要善用局部構圖，把斑駁的牆面當作畫面的主要素材，日系慵懶感美照馬上就能get!





隱藏在華山附近的日系街景二：東門青田街這樣拍 馬上拍出日雜時尚感！





作為亞洲時尚流行指標的日本，台灣的服飾風格也受其影響。想要仿照登上日雜感的時尚大作，在東門站就能拍的到！走進東門青田街，街頭巷尾散發著日本街道的既視感。攝影師恩佑說，只要掌握幾個日系構圖技巧，想拍出一張張時尚街拍照並非難事。恩佑提醒，日系風格較常以偏冷和青的調色配合低對比度為主，且人物穿搭的整體色調僅量維持淺色或保持相近色搭配，避免多餘的鮮艷色彩搶走注意力，就能拍出日系清新感。他也分享，光線在拍攝中的作用舉足輕重，東門街的早上與黃昏拍法各有不同，黃昏時若搭配上夕陽，反而能呈現出不同的日系風格！





隱藏在華山附近的日系街景三：西門西本願寺體驗日本文化 探究日治時期的建築美學





許多人前往日本旅遊，一定會安排神社參拜的行程、體驗日本的信仰文化。不過你知道，在台北市中心也隱藏著一座與日本京都同名的日系寺廟嗎？被列為台北市市定古蹟的西本願寺鄰近捷運西門站，攝影師恩佑表示，因西本願寺本身建築就非常日系，隨意擺拍都可以非常美。如果想要來點更日系的感覺，拍攝時的構圖掌握畫面乾淨、簡潔與適度留白後，更重要的是，在畫面中盡可能避開或減少後方的高樓大廈及非日式建築的元素，以免功虧一簣！





掌握以上的小技巧就能拍出基本的日式風格。後製的調色上也可選擇淡雅低飽和的色調，調色方式以人物的膚色和樹木為主，即能呈現與時尚大片不同質感的日系風格。





連假收心開工前





用兩款隱藏版特調給自己一個繼續朝夢想前進的微醺小旅行

上市將滿20年的茶裏王，本次攜手調酒師除推出5款零酒精微醺特調，更於連假最後三天推出2款隱藏版微醺特調，為提供消費者更好的新鮮食材與飲用體驗，活動將採限時限量兌換。告別連假前，別忘了來一趟微醺小旅行，帶著相機走進台北小京都，並用茶裏王的日系特調敬自己一杯吧！