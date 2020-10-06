影／科學人爭議遭點名？陳吉仲：審計長言論受到媒體操作
影／科學人爭議遭點名？陳吉仲：審計長言論受到媒體操作
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-06 15:27:16｜update2020-10-06 17:57:39
針對政府未指明行政行銷的爭議，有媒體報導稱，審計長陳瑞敏昨（5）日於立院指出，政府部門中以農委會的狀況最嚴重。對此，農委會主委陳吉仲今強調，經過今早通話了解，陳瑞敏昨日在立院的言論受到媒體操作，相關報導與事實不符；針對相關爭議，若真的有違法，「拜託直接一槍斃命」，若無違法，「該提出控訴的，我絕對會依法來辦法」。
根據《聯合報》報導，陳瑞敏昨日於立法院財政委員會上表示，政府預算編列要有專項，有許多機關編列計畫時並未指明是用於行銷，這就是一個問題。隨後，民進黨籍立委高嘉瑜追問，哪個機關此情形最嚴重？陳瑞敏坦言，「大概也是農委會」，審計部也已要求農委會未來要編列專項經費。針對以爭論已久的《科學人》雜誌爭議，陳吉仲今出席活動時強調，農委會所有對外文宣完全符合相關規範，都是由農委會及其相關機關屬名，也都有依照預算法相關規定辦理。
他再度重申，農委會會於《科學人》下廣告，是8月28日開始該會預告國內不允許使用萊克多巴胺後，網路上還是不斷有謠言流竄，造成國內豬肉市場價格波動，「所以我們才會在第一時間，完整地、公開地透過各種管道來澄清不實報導」。
至於昨日關於審計長於立院的相關報導，陳吉仲今早已與陳瑞敏進行溝通。他首先強調，農委會很樂意公開所有的採購案給社會大眾、立法委員或是監察院來審查；第二，審計長昨日在立法院的發表，最後與媒體報導是有很大差異。
陳吉仲表示，所謂的「農委會最嚴重」等語，受到特地的媒體、網路操作成農委會違反相關規定，這完全是不實，他站在農業部門的主管機關的立場，是完全無法接受這樣，「只要針對農業部門或農民權益的（攻擊），我百分之百會捍衛，絕對不會妥協」。
陳吉仲也強調，不管外界再怎樣操作，只要有違法，「拜託直接一槍斃命，把我們打下來」；如果未有違法，他也將會針對不實報導，「該提出控訴的，我絕對會依法來辦法」。