為囤房稅與老議員互槓　呱吉爆氣：別唧唧歪歪在那邊假

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為囤房稅與老議員互槓　呱吉爆氣：別唧唧歪歪在那邊假

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-10-06 15:29:41

▲挺韓遭罵「中共同路人」！呱吉爆氣噴髒話。（圖／記者陳明安攝）
▲無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑，因為囤房稅法案遭阻擋一事，槓上台北市議員陳建銘。（圖／記者陳明安攝）
無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑，今天（6日）中午在youtube直播中，針對無黨籍的資深台北市議員陳建銘，日前在台北市議會一讀會中，阻擋台北市政府提案修改囤房稅相關條文一事，爆氣回嗆陳建銘「睜眼說瞎話」，更直接嗆明「你實質上就是反對囤房稅，如果你今天擺明說反對囤房稅，那我他X尊敬你，不要在那邊唧唧歪歪、在那邊假」。
去年九月，邱威傑曾經提案修改市法規，打算提高囤房稅的課徵稅率，而在市議會一讀會通過後，就遭到擱置在法規委員會中，至今已經將近一年。為了讓該法案能夠重新被審查，北市財政局也提出相關法條修正案，通過一讀會後，與邱威傑提出的修正案併案審查。結果沒想到今年市府版本的法案，在進行一讀會時，卻遭到無黨籍市議員陳建銘與國民黨市議員李傅中武反對，也讓該案連一讀都無法通過。
而邱威傑4日在與藝人大支直播時，首度提到陳建銘擋囤房稅一事。而陳建銘也在臉書上回應，表示他反對的是市府財政局的提案，直言「呱吉議員的提案沒人反對，早就送到法規會等候審查了」，更強調北市府提出的囤房稅率是3.6%，呱吉議員的提案是2.4%，「市府的版本比呱吉議員還嚴苛，真的有必要讓稅捐處說明不是嗎？」不過此番解釋直接引出邱威傑本人回應，並在隔天中午開直播回嗆陳建銘。

邱威傑在直播中表示，「我的提案更是在一年前就進到法規委員會，如果你關心，你早就讀過了；市政府的提案在去年就提出來了，你該讀也早就讀了。你如果沒有讀，財政局長都親自到你辦公室解釋過了，結果你說，你還有問題要了解，你到底還要了解什麼？」邱威傑說，「你實質上就是反對囤房稅，你就直接講出來。」說到激動處，邱威傑甚至忍不住飆出髒話，怒嗆陳建銘「不要在那邊唧唧歪歪」，直言陳說話很假。「放屁，你直接講出來你反對囤房稅，我他X尊敬你。」邱威傑怒批，「在那邊假，在那邊強辯，扯！」。
直播結束前，邱威傑也強調，台北市議會內，很多老議員他還是覺得非常優秀，「我很欣賞李建昌、周威佑，我說真的他們都很棒，不是所有老議員都很爛。」不過話鋒一轉，邱威傑也說，「我真的覺得2022年大家要認真看清楚，真的一堆亂七八糟的妖魔鬼怪。」邱威傑直言，很多老議員開會不來開，法案不好好審，「然後臉書上發文說為了台北市好忙，中秋節跑了30攤，講得好累好辛苦。跑這些攤，真的會讓台北市有更好的未來嗎？」邱威傑直言，「你跑攤不是為了台北市的未來，是為了2022年、為了你下一次的選舉！」。
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