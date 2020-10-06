建設也分藍綠？藍委嗆蘇貞昌：你女兒蘇巧慧也要選2022啦
建設也分藍綠？藍委嗆蘇貞昌：你女兒蘇巧慧也要選2022啦
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-06 15:43:35
行政院長蘇貞昌今(6)日率領部會官員赴立法院就「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」進行報告、備詢。國民黨立委洪孟楷質疑在前兩期的前瞻預算中，軌道建設占了一半，而當時的時空背景是民進黨手上有不少執政縣市，但2018年國民黨贏下了絕大多數縣市的執政權，認為蘇「預算分藍綠」，更說「你女兒蘇巧慧2022也可能選新北市長，是不是要共同來推動？」
洪孟楷表示，在前瞻預算剛編列時，爭取到最多軌道建設預算的是高雄、桃園、台南、嘉義、台中，最需要軌道建設的台北市、新北市都沒爭取到。在編預算的時候都是民進黨執政，但中間歷經2018年大選，國民黨拿下了幾乎全台灣2/3縣市長，到了今年軌道建設砍半，洪劈頭就問「到底建設有沒有分藍綠？」蘇貞昌秒回「不分藍綠。」洪孟楷追問「為什麼前瞻建設1.0軌道建設編列4200億，到了2.0就變成1903億？」蘇貞昌則回應「依照進度編列，軌道期程很長，進度到哪，錢就到哪，一毛都不會少。」
洪孟楷再問，在他的選區有八里輕軌、五泰有輕軌建設計畫，但多次報給交通部，交通部也同意了，在往上報給行政院卻屢屢被打回票，國發會主委龔明鑫解釋「部會會以他們的角度看工程可不可行，報到院級來是跨部會的，要看交通流量、財務狀況，環評。」蘇貞昌補充「委員你這樣說，以後都不用報院了，直接到部處理就好。」
洪孟楷堅持，現在淡江大橋正在施工，預計2024年前完工，他希望八里輕軌可以跟淡江大橋一起施工，屆時不會再造成橋上的交通黑暗期，籲請交通部趕快送國發會執行八里輕軌建設，交通部長林佳龍回應「跨部會有跨部會考量，捷運主要也是地方政府提的。」
得不到滿意的回答，洪孟楷直呼「施政不分藍綠，一個人在位子上，當縣市長最多就8年，現在坊間、媒體都有在傳，說可能你女兒蘇巧慧在2022也會來爭取新北市長，你覺得新北市是不是要大家共同推動？」蘇貞昌則回「建設不分藍綠，但民進黨施政的時候進度比較快。」洪孟楷反問「所以是誰卡誰？」蘇貞昌回「你的選區我了解啦！淡江大橋是民進黨執政的時候核定100多億的。」