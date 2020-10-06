企鵝不太乖！海生館限定活動帶大家看企鵝成長和日常

想一探企鵝的生活日常！屏東海生館期間限定活動「企鵝不太乖也很好」10月9日登場，顛覆一般大眾認定的企鵝可愛印象，海生館極地水域打造 「企鵝不太乖成長日記」，從公企鵝送給母企鵝的定情石開始， 邀請大家走入企鵝成長和生活日常。

不太乖成長日記也特別與手寫字藝術家合作，打造文青景點，用最貼近生活的方式一幕幕揭開企鵝日常 。

▲屏東海生館企鵝繁殖季在每年的8到12月展開。（圖／屏東海生館提供）

屏東海生館企鵝繁殖季在每年的8到12月展開。遊客在這時期來到企鵝展區，除了可以看到企鵝爸媽認真孵蛋的樣子，還有機會看到新生企鵝寶寶躲在爸媽身體下方的可愛模樣。