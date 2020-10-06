推動水資源保育教育　湖山自來水環境教育園區啟用

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推動水資源保育教育　湖山自來水環境教育園區啟用

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-06 17:20:00

推動水資源保育教育　湖山自來水環境教育園區啟用
▲ 台水公司「湖山自來水環境教育園區」揭牌啟用。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.06）
台灣自來水公司「湖山自來水環境教育園區」位於雲林給水廠湖山淨水場內，於106年8月建廠完成正式啟用後，今年四月正式通過行政院環保署環境教育設施場所認證，也是雲林縣第十座環境教育場所，6日由台水公司董事長胡南澤、雲林縣長張麗善等人共同揭牌。
縣長張麗善表示，非常恭喜自來水公司團隊在胡董事長帶領努力下，「湖山自來水環境教育園區」正式通過行政院環保署環境教育設施場所認證，未來縣府會與環保署、NGO團體及自來水公司等單位共同努力推廣，希望讓更多鄉親來園區，透過身歷其境的體驗，了解水質、水源保護的重要性。
▲與會貴賓共同植樹。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.06）
▲與會貴賓共同植樹。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.06）
台水公司董事長胡南澤表示，為打造環境永續經營的自來水處理場所，湖山淨水場於106年8月正式啟用後，同年11月立即取得ISO14001環境管理系統認證，並設立「湖山自來水環境教育園區」，以水資源教育作為課程發展主軸，課程以好玩又有趣的互動式教具，搭配環教師活潑有趣的介紹，讓參觀民眾可以認識與生活息息相關從水源頭到水龍頭的點點滴滴，並親身體會自來水確實得來不易。

胡南澤說，「湖山自來水環境教育園區」是台水公司第三座環境教育園區，台水的任務不只是供應量質俱佳的自來水，也非常希望大家都能重視水資源保育、環境教育及生態教育，今日揭牌後，歡迎NGO團體、各級學校，尤其是雲林縣國中小學學生，能多來這邊參觀環境教育設施，讓民眾更了解周遭環境，落實水資源永續經營。

「湖山自來水環境教育園區」鄰近湖山水庫，園區佔地46公頃，淨水處理設備是園區內最大的特色，由湖山水庫引進的原水，經過層層處理為潔淨質優的自來水後，供應公共用水所需，同時園區內也保留了30%的綠地，積極辦理環境綠美化及原生態環境復育工作，目前也著手進行獨角仙、樹蛙及螢火蟲等復育計畫，今天活動中並邀請與會貴賓共同植樹護水，透過植樹活動讓綠意延伸並使水資源保育觀念廣為傳播，為園區增添更多的自然綠色屏障，涵養優質的水源，打造低碳之綠色環境。
▲淨水處理設備是園區內的特色。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.06）
▲淨水處理設備是園區內的特色。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.06）
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