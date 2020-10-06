國慶連假國道疏導措施出爐　高乘載、好走時段一次看

中秋連假已經結束，緊接而來的為9至11日共3天的國慶連假，高速公路局今（6）日表示，檢視歷年國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，同時考量假期間天候之應變、國道沿線遊樂區舉辦之優惠活動及國慶煙火施放地點交通需求，審慎規劃交通疏導措施及研擬應變計畫。

在收費措施方面，均採用單一費率計算，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，另外每日0至5時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制時間為10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。





入口匝道封閉方面，10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。





高速公路局表示，參考去年國慶連假及暑假國道交通狀況，研判國慶連假期間將有大量旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸，如一定要開車上路，請多利用國道好走時段，高公局建議，10月9日、10月10日，南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。而10月10日及10月11日，北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

另本次國慶連假首日0至12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改搭乘公共運輸、改走替代道路避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦。