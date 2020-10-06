8綠委否決「禁瘦肉精進校園」 國民黨：守護食安都假的
8綠委否決「禁瘦肉精進校園」 國民黨：守護食安都假的
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-06 16:04:23
總統蔡英文日前宣布，將開放美國含有瘦肉精的豬肉進口，消息一出也引發各界軒然大波。而在立法院，國民黨立委昨天（5日）在教育文化委員會中，提案要求政府對含瘦肉精豬肉進行源頭管理及查驗，以及修法在校園禁用含瘦肉精美豬及加工品，不過卻遭到民進黨的立委們否決提案。對此國民黨中央今天（6日）召開記者會，痛批民進黨「說要守護食安都是假的」。
國民黨文傳會主委王育敏在記者會上表示，兩項提案皆可提供明確的法源依據，讓行政部門能有效管控含瘦肉精豬肉進口的情況，以及避免幼童誤食到含瘦肉精食品，但因民進黨立委反對而遭否決，令人質疑民進黨根本是說一套、做一套，守護國人健康的承諾都是欺騙，若連源頭管理、修法避免學童吃到瘦肉精食品都杯葛，就坐實了民進黨犧牲國人健康換取政治利益的質疑。而文傳會副主委鄭照新則是一一點名，直指民進黨立委張廖萬堅、賴品妤、黃國書、吳思瑤、陳秀寶、范雲、林宜瑾、伍麗華等人，反對國民黨針對美豬進口相關提案，質疑民進黨不敢修法加入罰則，突顯蔡政府宣稱校園團膳一律採用國產豬牛，根本是在打假球、唬弄國人，實質上是暗渡瘦肉精進入校園。國民黨強調，教育部109年8月28日發函要求「各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，但沒有訂定罰則，令人擔憂含瘦肉精美豬內臟輸入後將「洗產地」改標示成台灣，並流入食品加工廠及團膳供應商混充學校膳食中的加工食品，無法全面防堵瘦肉精美豬入侵校園及學習場所。因此，國民黨立委的提案讓行政部門能有充分的法源依據，有了執法工具，就能有效防止瘦肉精混入校園團膳，危害我們下一代的健康。