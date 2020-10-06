柯文哲媚藍？北市發言人轟王世堅：把柯塑造成魔鬼

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柯文哲媚藍？北市發言人轟王世堅：把柯塑造成魔鬼

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-06 19:47:48

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
台北市政府1日舉行「設市百年」活動，台北市長柯文哲與前市長陳水扁、馬英九等人難得齊聚一堂，備受外界關注。柯文哲日前盛讚馬英九是蠻友善、健談的人，與昔日曾重批馬英九關阿扁是在「侮辱台灣人」的態度相當不同，民進黨議員王世堅就砲轟，柯諂媚、拉攏藍軍、馬英九，這種不要臉的態度叫「賣某做大舅」。台北市發言人陳智菡今（6日）痛批，有些人想盡辦法把柯文哲塑造成魔鬼代言人。
陳智菡於臉書發文指出，這原本是一個很棒的活動，把高度政治性的場合政治味降到最低；七位不同政黨、背景的前市長蒞臨，也把這場「設市百年」活動提升到一個歷史的新高度。
陳智菡認為，這幾天新聞持續發酵，有一群人開始把用心促成和解的柯文哲塑造成邪惡魔鬼、每個舉動都是包藏禍心、暗藏算計。他分不清這些猛烈的批評，是被意識形態僵化了腦袋，導致完全難以想像和解與包容的可能，或是他們根本清楚得很，只是必須誓死捍衛衝突。「因為沒有對立，他們就難以生存」，沒有節目、沒有聲量、也沒有通告費。

陳智菡透露，那天活動開始前，她捕捉到一個極爲有趣的歷史畫面。先抵達會場的陳前總統，原本是坐著休息，當他ㄧ看到馬前總統站在他面前，向大家拱手致意後，先是略為瞇起眼，低下頭，表情瞬間變得複雜，但沒過幾秒，陳前總統就立刻禮貌的起身，扁馬兩位前領導人就隔著三步的距離，相互拱手致意，那一瞬間，堪稱世紀破冰。

陳智菡表示，陳前總統當天致詞，不用手稿的滔滔不絕，或許也是因為他的百感交集，他說：「市長們都可以坐下來談，為什麼朝野不可以？為何兩岸不可以？」「不管是什麼樣的政黨、顏色，大家都在為台北市政打拚，在設市百年這個大團圓的日子，不管過去發生什麼事情都能放下。」

陳智菡說，這番致詞讓人心有戚戚焉，大家引頸期盼大哥們和解了，能讓社會緩和一些殺氣。無奈月圓月缺，後續評論接連出台，「我還以為我在看社會新聞， 因為大哥們刀都放下了，一群小弟還在外面喊打喊殺」。

陳智菡直言，陰謀論也出現了，有些人開始鋪排揣摩柯文哲的種種內心戲，說他為了拉攏藍軍無所不用其極、只想為選總統鋪路，說他前是今非沒格調，連「賣某做大舅，老婆都出賣！」都來了，想盡辦法把柯文哲塑造成魔鬼代言人。

陳智菡指出，這些人，完全否定了和解，否定柯文哲希望台灣走出對立，邁向更寬容的、共融共同的未來的用心。他們否定，因為他們不想，他們只想從一個互信基礎薄弱、只懂世代抗爭、族群對立的社會中謀利，他們不想為當下努力，也難以想像和解與包容的可能，他們必須誓死捍衛衝突。「因為沒有對立，他們就難以生存」，沒有節目、沒有聲量、也沒有通告費。他們沒想到這一代人跳脫掉仇恨的轄制，才是留給下一代最好的禮物。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
台北市政府發言人陳智菡。 圖：周煊惠 ／攝（資料照）
台北市政府發言人陳智菡。 圖：周煊惠 ／攝（資料照）
 
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