星國主播超萌漏網鏡頭曝光　網友直呼：戀愛了！

新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia, CNA）的知名女主播張玉清（Glenda Chong）近日在個人IG上發布一系列播報新聞前的漏網鏡頭，只見她一邊自行補妝，一邊和工作人員打鬧、開玩笑、偶爾還會自嘲，並露出天真的笑容，讓大家看見她私底下輕鬆搞笑的一面。影片一發出，引來網友們在底下留言直呼：「太可愛了！」

張玉清是新加坡亞洲新聞台旗下節目《黃金時段亞洲新聞》的主持人，以及《黃金時段世界新聞》的主播。在其中一隻影片中，張玉清坐在主播台前整理儀容，忽然發現自己側邊一根頭髮翹了起來，怎麼梳都梳不平，她頓時被逗樂而大笑起來，還自嘲很像「原子小金剛」，並作出原子小金剛的招牌起飛手勢，天真的模樣讓網友笑翻，直說：「太萌啦！」。

另一支影片中，張玉清趁上鏡前一邊補妝一邊和工作人員聊天，聊到在法國，如果看見年輕小姐走進一間店，店員會招呼她「Mademoiselle（小姐）」；若是稍有年紀的婦女，則會稱她「Madame（女士）」。乍聽之下張玉清似乎是在分享法國禮儀文化，沒想到她接著話鋒一轉，炫耀道：「每次去巴黎，我走進店裡聽到的都是『Mademoiselle』喔」，接著調皮地笑了起來。





不過，現年46歲的張玉清雖然已屆中年，但仍氣質不凡、保養得宜，讓網友紛紛在底下佩服的留言表示張主播看起來超凍齡，被稱為「小姐」毫不為過。