金曲獎最佳樂團麋先生　國慶連假嘉市搖滾開唱

嘉義市政府將於10月9日、10日兩天國慶連假，在嘉義文化創意產業園區重磅推出「2020嘉義市搖滾音樂祭」，這次邀請到2014年得到金曲獎最佳樂團獎的麋先生(Mixer)、2020年入圍金曲獎最佳樂團的海豚刑警及神棍樂團來嘉開唱，精彩可期。

麋先生成軍於2012年10月，以淋漓暢快、快節奏的曲風，加上主唱獨特的嗓音和爆發力十足的舞台魅力，引起各界矚目，以專輯《馬戲團運動》首度入圍第25屆金曲獎，並獲得最佳樂團獎；海豚刑警成立於2017年，就如烏龍派出所裡的海豚刑警，跳脫出嚴肅、正經八百的社會框架，演變成搞笑、無厘頭的卡通世界，正如他們大玩注音文、貼圖的搞怪個性，首張專輯《豚愛特攻隊》今年入圍金曲獎，神棍樂團於2006年成軍，成員在2016年大勢底定，樂團演出也越來越多，各大演唱會、民俗主題的場子，甚至世大運閉幕都可以看到他們的身影也得到今年金曲獎最佳樂團獎的提名。

市府文化局表示，「2020嘉義市搖滾音樂祭」三大舞台重磅登場，其中，「木．大膽」舞台由致力於培育新生代樂團為理念的蘇打綠樂團團長阿福，進行樂團徵選及音樂講座分享；「林．吶喊」舞台由浮現音樂多年來持續交流合作的獨立樂團進行展演；「森．巨響」舞台邀集重量級樂團共同演出，包含超人氣、擅長放客曲風的宇宙人樂團、元老級獨立樂團1976、金曲樂團告五人，在地樂團生炒鴨肉羹、青虫aoi，以及Vast&Hazy、P!SCO、拍謝少年、康士坦的變化球、鹿洐人等人氣樂團，共29組樂團登台飆唱，超強陣容和各式音樂類型，搭配現場超過二十種以上的嘉義文創美食市集。更多音樂祭詳細內容請至Facebook粉絲專頁「2020嘉義市搖滾音樂祭」查詢 。