搶攻後疫國旅錢潮　連江縣跨海行銷低碳輕旅遊

迎接台灣「2021年自行車旅遊年」觀光盛事，連江縣政府交通旅遊局跨海到台中太原觀光夜市等人潮會集地區，透過打卡「馬祖卡蹓趣」、免費試吃馬祖特色美食，及馬祖琳瑯滿目伴手禮等，大力行銷10月登場的「藍色公路-低碳輕旅遊」系列活動。

連江縣政府指出，為了替「2021年自行車旅遊年」暖身，也看好後疫情時代國旅熱潮，交旅局自10月起辦理一系列「藍色公路-低碳輕旅遊」活動，包括「馬祖福袋滿額贈禮」、「單車環島遊馬祖」等，希望炒熱綠色低碳旅遊風氣，讓更多人體驗馳騁在馬祖藍色公路的舒暢樂趣；前鋒部隊今(6)日搶進台中旱溪夜市，向台中人展現馬祖自行車低碳旅遊的體驗魅力。

▲搶攻後疫國旅錢潮，連江縣跨海來台行銷低碳輕旅遊，全台多處熱門夜市皆可見到行銷部隊身影。（圖／連江縣府提供）

▲連江縣跨海來台行銷低碳輕旅遊，在各大夜市誘以美食招攬人潮。（圖／連江縣府提供）

連江縣政府說，期待透過這一系列活動，提升馬祖在地自行車旅遊品質與風氣外，希望有更多遊客將馬祖列為國旅首選，親自來體驗馬祖獨特人文風情與藍色公路之美，讓全國首創綠色低碳旅遊風氣，成為「台灣2021自行車旅遊年」引領各縣市的騎行典範。