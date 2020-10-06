從南流到高流　高雄流行音樂中心更名充滿談判與折衝

歷經十多年漫長的打拚，高雄流行音樂中心今(6)日晚間將進行測試照明工程，高市文化局表示，從最早的「南流」、「流音」、「海音」到現在的「高流」， 每一次的改變，都代表著一個談判、折衝的過程。

▲高雄流行音樂中心從最早的「南流」、「流音」、「海音」到現在的「高流」， 每次改變都代表著一個談判、折衝的過程。（圖／高市文化局提供）

× ▲高雄流行音樂中心從最早的「南流」、「流音」、「海音」到現在的「高流」， 每次改變都代表著一個談判、折衝的過程。（圖／高市文化局提供）

▲「海洋文化及流行音樂中心」，獲文化部與行政院支持，增加經費15.06億元，預算總經費才調整至69.56億元。(圖／高市文化局提供)

× ▲「海洋文化及流行音樂中心」，獲文化部與行政院支持，增加經費15.06億元，預算總經費才調整至69.56億元。(圖／高市文化局提供)

高雄市文化局指出，2007年行政院通過於高雄港16、17號碼頭興建流行音樂中心，總預算約40億元，2008年馬政府時，交通部發函給當時文建會，認為16、17號碼頭腹地太小，且是現役碼頭有航商使用，會影響高雄港的營運，當時市長陳菊率領局處首長在高雄港畔靜坐抗議，高雄市多個藝文團體及民眾也到場聲援。





時任高雄市副市長的文化部長李永得、與時任文化局長的副市長史哲，積極與各部會溝通協調、爭取建設，經過多次會議討論、談判與折衝，中央在2009年更改原本高雄流行音樂中心的規畫，需加入海洋文化推廣與展示功能，並異動興建地點至高雄港11至15號碼頭後才得以核定。





文化局表示，為讓流行音樂中心能夠專業營運，符合市場特性與彈性運作，高雄市政府2018年1月1日正式成立「行政法人高雄流行音樂中心」，並以此開始進行視覺辨識系統設計，不過，在該名稱產生過程中充滿談判、折衝，至今興建計畫依然是以「海洋文化及流行音樂中心」為名，但「行政法人高雄流行音樂中心」將成為未來的主要營運單位。

啟動施工後的「海洋文化及流行音樂中心」，因設計特殊，施工難度高，加上近年音樂展演形式進展，流行音樂中心所需的設備也得與時俱進，史哲與當時的文化局長尹立，再次向文化部爭取經費，獲文化部與行政院支持，增加經費15.06億元，預算總經費才調整至69.56億元。