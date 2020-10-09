築禾交響院完銷最後倒數　換屋族最後機會

被喻為座擁三重地王之稱的「築禾交響院」，集合各項優勢，再加上三重區與台北市中心相隔一座台北橋，且房價僅為市中心的1/2價，價格顯得較為親民，主打67坪及73坪大四房，目標鎖定換屋族與想投資的台商，現在僅剩15席，完銷開始進入最後倒數。

坐落在中正北路與大仁街交叉口的「築禾交響院」就位在三重蛋黃區，占地3361坪為目前三重市中心最大開發計畫，有著新北第一環的地段優勢以及正對萬坪體育場超豪華景觀，且與市中心僅隔台北橋相望，該建案標榜「三捷交匯、三商圈核心、三公園環繞」三大特點，展現雄厚的地段力。專案經理陳俊帆表示，在後疫情時代，台灣熱錢回流湧入，台商個個手上都握有大筆現金，現在正是換屋的好時機。

陳俊帆指出，網路上最熱烈的話題就是「居住環境」，相信有親自來看過的客戶一定很滿意。的確，築禾交響院設計300坪凡爾賽中庭花園，整體風格呈現新古典美學風，結構方面採用SRC鋼骨鋼筋混凝土構造，綠覆率高達60%，公設比約為32%，建案內豐富的公用設施包含接待大廳、空中花園、交誼廳、游泳池、健身房還有Lounge Bar 等諸多設施，全數加起來多達24項，滿足住戶對於公設服務的需求。



▲建案內豐富的公用設施全數加起來多達24項，滿足住戶對於公設服務的需求。（圖／資料照片）

現階段買房還有一項利多，因銀行資金過多，據了解，目前房貸利率殺到央行「鐵板價」1.31％後，已「低到無可殺低」，使銀行房貸戰場擴大到「成數」競賽，民營、外商銀行競相推出「8＋1」的九成房貸，其中八成房貸最低以1.31％計息，另一成則以信貸承作，但利率最低也僅1.45％，其中尤以雙北、新竹一帶的成數競賽最為激烈。





陳俊帆表示，現階段付款超簡單，貸款可達8成，首付只需10%，等到快蓋好之前，再付10%，輕鬆無負擔。對於換屋族來說，可先買新房在慢慢賣舊房，相當輕鬆，換屋族時間相當充裕。

▲築禾交響院即將滿席，預計2022年第一季完工交屋。（圖／資料照片）

陳俊帆強調，現已接近完銷的階段，原本已經看過在考慮的回流客，紛紛回頭下訂，希望可以住在三重區蛋黃中心點；而且對於有捷運需求的雙北客層，本案距捷運菜寮站僅180米，交通機能相當便利。築禾交響院即將滿席，預計2022年第一季完工交屋。