台南性平月啟動　讓自由像呼吸一樣自然 　

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台南性平月啟動　讓自由像呼吸一樣自然 　

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-10-06 19:10:00

台南性平月活動以「綻放自我 多元展現」為主軸
▲台南性平月活動以「綻放自我 多元展現」為主軸 （圖／記者林怡孜攝，2020,10,06）
為呼應每年10月11日的「台灣女孩日」，並實踐「打破性別高牆」、「提升女力」等精神，台南市長黃偉哲今（6）日出席台南市政府性別平等辦公室舉辦的「台南性平月」啟動記者會，盼以講座、工作坊及行動電影院等多元方式推廣性別平等的觀念，要打造台南成為一個更加多元開放的性別友善城市。
黃偉哲表示，眾人都知道「人皆生而自由平等」這句話的意思，但他也提醒人們，過去在爭取自由平等的過程並不容易，就像現今在享有廣義的自由平等之後，台南市政府要再繼續努力建造一個多元性別平等與開放友善的社會，讓大家擁有性別平等的自由，就像呼吸一樣自然的存在。
黃偉哲強調，過去有些很多人習以為常的偏見或不平等的概念，都需要一一糾正改善，發生在你我生活中，處理不夠周延，甚至被刻意隱匿的的性平案件也需要被妥善糾舉法辦，台南市政府對於不公的性平案件，絕對會用最嚴肅與嚴謹的態度處理，務必要達到讓大家深植人心的性平概念，因此，從學生教育，一直到成人的社會教育，市府團隊都會努力去推廣。

「台南性平月」系列活動由性別平等辦公室統籌，並結合市府各局處以及台南市各民間團體共同合作，在著名的景點「水交社公園及工藝聚落」辦理系列講座、工作坊，期透過圖片、影片及故事分享的方式，帶領民眾反思生活經驗中的性別現象，以消弭性別歧視、提升性別平等意識並營造性別多元文化，以「個性女子系列」畫作為例，女人不再為悅己者容，化妝、穿高跟鞋、穿著打扮全是為了自己高興，等待也不只是為了男人，尋求知識，是為了做一個更好的自己，而不是要等著嫁入豪門。
▲「個性女子系列」描繪出不同面貌的女性，但相同的是，他們皆具備獨立思考能力，勇於展現自我（圖／記者林怡孜攝，2020,10,06）
▲「個性女子系列」描繪出不同面貌的女性，但相同的是，他們皆具備獨立思考能力，勇於展現自我（圖／記者林怡孜攝，2020,10,06）
為了深入性別平等的概念及行動，台南市府也結合區公所、社區和學校，在玉井、善化、安南、鹽水、白河、山上等區域辦理「社區行動電影院」，以輕鬆有趣的電影帶出日常生活中的性別議題，促進對話和理解。活動詳情請搜尋「台南市性別主流化專區」網站及臉書「台南市性別平等辦公室」查詢。
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