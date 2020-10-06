台南性平月啟動　讓自由像呼吸一樣自然 　

黃偉哲強調，過去有些很多人習以為常的偏見或不平等的概念，都需要一一糾正改善，發生在你我生活中，處理不夠周延，甚至被刻意隱匿的的性平案件也需要被妥善糾舉法辦，台南市政府對於不公的性平案件，絕對會用最嚴肅與嚴謹的態度處理，務必要達到讓大家深植人心的性平概念，因此，從學生教育，一直到成人的社會教育，市府團隊都會努力去推廣。
「台南性平月」系列活動由性別平等辦公室統籌，並結合市府各局處以及台南市各民間團體共同合作，在著名的景點「水交社公園及工藝聚落」辦理系列講座、工作坊，期透過圖片、影片及故事分享的方式，帶領民眾反思生活經驗中的性別現象，以消弭性別歧視、提升性別平等意識並營造性別多元文化，以「個性女子系列」畫作為例，女人不再為悅己者容，化妝、穿高跟鞋、穿著打扮全是為了自己高興，等待也不只是為了男人，尋求知識，是為了做一個更好的自己，而不是要等著嫁入豪門。
為了深入性別平等的概念及行動，台南市府也結合區公所、社區和學校，在玉井、善化、安南、鹽水、白河、山上等區域辦理「社區行動電影院」，以輕鬆有趣的電影帶出日常生活中的性別議題，促進對話和理解。活動詳情請搜尋「台南市性別主流化專區」網站及臉書「台南市性別平等辦公室」查詢。