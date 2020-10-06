NBA／「買犯」次數僅次哈登 巴特勒好累硬撐拚G4
NBA／「買犯」次數僅次哈登 巴特勒好累硬撐拚G4
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-10-06 18:24:45
熱火靠著球星「士官長」Jimmy Butler在總冠軍賽第3戰轟下40分「大三元 」扳回一城，據統計Butler在季後賽「買犯」次數僅次於火箭「大鬍子」James Harden，Butler 今天受訪坦言很累，但教練要他不能累，因為全隊都倚賴他。
據統計Butler 今年季後賽中共被對手犯規123次，居全聯盟第1，平均每回合可造成9次犯規，僅次於Harden的9.1次，而例行賽Butler也展現威脅性，每回合可造成對手9.6次犯規，同樣只比Harden的9.9次低。為了贏球昨天第3戰Butler只休息不到3分鐘，對於明天第4戰，今日首訪時他表示，「說實話，我覺得我恢復得蠻快的，因為我只有聽見Erik Spoelstra(熱火教頭)在我耳邊一直說『你不累』。」
但其實Butler真的很累，也直接跟Spoelstra說他累了，只不過換來的是，「他說，你不能累，不能鬆懈，球員們都需要你，依賴你。你的一舉一動帶動大家。」「我只能盡可能地鍛鍊我的體能。」Butler續道，「今早我去健身房看到了全隊都在，我明白了大家都跟我一樣累，但他們都為了下一場比賽做好了準備。」