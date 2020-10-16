無止境的發炎　得了乾癬性關節炎該怎麼辦？

明明沒有受到外傷，身體卻老是處於慢性發炎的免疫失衡狀態，像座正在燜燒中的活火山，隨時可能會火山爆發。這就是乾癬性關節炎病友所處的窘境。

原本皮膚、頭皮都在發炎、脫屑，已經夠痛苦了，有時連身上的關節，也開始出現紅腫熱痛的發炎性關節炎。這對乾癬性關節炎病友來說，不啻又是再一次的重擊，該怎麼重拾信心？

中國附醫皮膚科主任吳伯元醫師說，「對有乾癬的病友來說，當疾病的嚴重度、複雜度增加時，當然對病友的信心會有比較大的打擊。臨床上，有乾癬的病友，約有三成左右機會會併發關節炎，以皮膚乾癬病灶在頭皮、股溝、肚臍、指甲處風險較高。指甲病變可能出現凹陷、變厚、有黃黃油滴狀的變化或是有甲床剝離、分層的表現。有些乾癬病友的皮膚發炎不算非常厲害，但關節炎卻很嚴重。手指痛到連打開鈕扣穿脫衣物、綁鞋帶、轉喇叭鎖，都沒辦法。有些病友則是下背痛、屁股痛到早上起床很痛苦、翻身爬起來，都有困難，卻以為只是一般的腰酸背痛。我們所能做的是先讓病友對疾病的進程跟治療有多一點了解，比較不會病急亂試偏方，延誤到治療的時機。」





現在有多樣的藥物，可以同時治療乾癬、關節炎。有一位中年的男性病友，他的皮膚很大面積的乾癬、手的關節腫痛，讓他許多生活上的精細動作，都出現困難。除此之外，眼睛虹彩炎伴隨的疼痛、畏光、視力受損，更讓他非常的困擾，在輾轉求醫，接受治療後。目前皮膚、關節炎、虹彩炎三個問題，都得到控制。他本人很開心生活能回到常軌，身為醫護，也很有成就感。





吳主任說，「皮膚復原力很強。即便是很嚴重的皮膚乾癬，耐心好好治療，還是有可能治療到外觀恢復正常，但關節一旦變形，就有可能會回不來了，建議要及早就醫。我們有很多病友剛來看診時，會被以前挫敗的治療經驗左右，刻板印象覺得口服藥的效果一定很不好。心情被以往一再失控的病情拖垮。可是事實上，今年剛通過健保給付的口服標靶藥物是精準度比較高的治療，因藥價昂貴，必須有三個關節以上的腫痛且傳統藥物已治療六個月，含二線治療三個月以上，療效不佳者才能向健保申請使用。每天服用一次，可隨身攜帶比需要冷藏的生物製劑，更具有方便性。如果是以往使用生物製劑效果不理想的病友，也可以好好與醫師討論是否改用口服標靶藥物來控制病情，並減重來降低體重對關節的負擔，別輕易放棄。」







吳伯元醫師

現職：中國附醫皮膚科主任

專長：乾癬、異位性皮膚炎、皮膚搔癢性疾病

