影／公費流感疫苗開打　疫情影響詢問度比去年熱烈

公費流感疫苗昨(5) 日開始施打，開打首日全縣流感疫苗接種數有22864劑，今年因武漢肺炎影響，公費流感疫苗詢問度熱烈，有許多長輩早早就到衛生局排隊，希望能盡早施打疫苗，員林宏仁醫院還加碼免費進行C肝篩檢，讓長輩抗流感兼顧肝。

▲今年因武漢肺炎影響，公費流感疫苗詢問度熱烈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.06）

× ▲今年因武漢肺炎影響，公費流感疫苗詢問度熱烈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.06）

員林宏仁醫院院長郭顯懋說，時序入秋，加上新冠肺炎(COVID-19)疫情仍肆虐，繼美國總統川普伉儷染疫後，白宮發言人麥克納尼在美國時間5日也宣布確診，讓民眾對於提升自身抗體的警覺性提高，也更關注家裡中老年人對抗流感的準備，昨已有62位民眾在該院施打公費流感疫苗。

郭顯懋指出，流感和新冠肺炎雖是不同病毒，但兩者對於年長者及嬰幼兒都有較高的重症和死亡率，且疾病可能會混合感染，嚴重程度恐加倍，雖然國內新冠肺炎仍在控制中，但醫界憂心秋冬捲土重來，因此也建議民眾施打流感疫苗，加強身體免疫能力。

▲公費流感疫苗施打前須經由醫師評估。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.06）

× ▲公費流感疫苗施打前須經由醫師評估。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.06）

員林宏仁醫院表示，去年因全球流感疫苗缺貨，公費流感疫苗延至11月15日才開始施打，首批先施打醫事人員，而去年12月8日開始分批針對一般民眾施打，去年該院首日施打人數約50餘人，不過今年疑因武漢肺炎疫情影響，詢問度比去年熱烈。

員林宏仁醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師說，這次新冠肺炎台灣控制得很好，接下來秋冬是流行性感冒盛行時間，希望符合施打對象的民眾，能夠施打疫苗，降低流感的危害。

▲公費流感疫苗開打，機構的長輩早早就到診所或醫院排隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.06）

× ▲公費流感疫苗開打，機構的長輩早早就到診所或醫院排隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.06）

員林宏仁醫院指出，該院除配合縣內加碼的65歲至74歲肺炎鏈球菌疫苗(公費疫苗75歲以上)免費施打，另配合縣內C肝根除計畫，由衛生局和扶輪社補助，針對50歲以上設籍彰化的縣民且未曾接受C肝抗體檢驗者，在施打公費疫苗同時，可免費進行C肝篩檢，只要抽血即可篩檢，報告約3天可出爐。

員林宏仁醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師說，彰化縣還有許多隱藏性C型肝炎患者，由於C肝已有口服藥可治療，呼籲符合資格者可及早免費篩檢，省下自費篩檢費用，並可及早發現、及早治療，可降低肝病及其他疾病風險。