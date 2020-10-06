藍委狂讚政績好、可選總統　蘇貞昌冷回：選舉也不會投我

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藍委狂讚政績好、可選總統　蘇貞昌冷回：選舉也不會投我

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-10-06 18:43:00

羅明才、蘇貞昌
▲國民黨立委羅明才狂讚蘇貞昌政績好、有魄力、未來有望選總統，遭蘇貞昌澆冷水說「做得好你那區也不會投我」。　（圖／翻攝國會直播）　
行政院長蘇貞昌今（6）日率領行政部會官員赴立法院報告前瞻第三期預算並備詢。國民黨立委羅明才質詢時不斷稱讚蘇貞昌擔任台北縣長的政績，還鼓吹蘇能代表民進黨「選總統」，遭到蘇貞昌冷回「做得好，你那區又不投我」
前瞻預算攸關地方發展，登記質詢的立委無不使出渾身解數為自己的選區建設請命，但大多數國民黨立委都不滿民進黨分配預算大小眼，洪孟楷、謝衣鳳都對此提出質疑。
而資深的羅明才一上台，主動提起蘇貞昌黨台北縣長的時候，對新店地區道路建設展現魄力，把蓋到一半就沒有經費蓋完的路一次做好。

「以前做縣長、現在做院長，以後你做院長，魄力下去大家都為你鼓掌！」從羅明才口中，蹦出連民進黨立委都不太會說的盛讚，但蘇貞昌並不領情，「少年的騙老的，我做那麼好，選舉你那區都不投給我。」

蘇貞昌澆冷水，羅明才仍不放棄，「選舉都是一時的啦，你做的好，人家會感念你。」蘇繼續潑冷水說「沒選贏就沒辦法繼續做。」
「那是現在啦！」羅明才補充道「以後民進黨提名你選總統會嚇嚇叫啦！」蘇貞昌就是不買帳，「不會癢啦，不用這樣搔了。」
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