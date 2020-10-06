2次流標　澎地檢署拍賣大陸籍抽運砂船仍乏人問津

將擇日研商是否繼續三標，或直接「擊沉當魚礁」等方案。

▲拍賣主持人主任檢察官朱華君當場宣布流標，將擇日開會研商是否繼續進行三標，或直接「擊沉當魚礁」等5方案。（圖／記者張塵攝，2020.10.06）

× ▲拍賣主持人主任檢察官朱華君當場宣布流標，將擇日開會研商是否繼續進行三標，或直接「擊沉當魚礁」等5方案。（圖／記者張塵攝，2020.10.06）

中國籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，在澎湖縣七美鄉我國專屬經濟海域「臺灣灘」違法抽砂，業經澎湖地方法院判決有罪確定，16468噸「長鑫36號運砂船」、4226噸「豐溢9969號抽砂船」皆宣告沒收，由澎湖地檢署進行公開拍賣的法定程序，案經9月16日首次拍賣流標，今日二拍線長還是乏人問津宣告流標。

據業界人士表示，由於澎湖地檢署規定，法拍後有嚴格的產權移轉限制條款，並且禁止中資介入，使得未來的船舶操作與機械維修成本增加許多，大家擔心標回去之後誤踩地雷，因此根本不會有人進場投標；還有要求買受人應依照澎湖縣政府之要求，在指定地點完成卸砂作業，因此業者笑說乾脆讓拆船公司標走比較有可能。

長鑫36號運砂船第一標拍賣底價9784萬元、第二標7828萬元；豐溢9969號抽砂船第一標底價4026萬、第二標3221萬元，由於2次都無人投標，因此法務部極有可能會走「交給軍方當靶艦、公務機關需求、擊沉當人工魚礁、委託業者拆船或棄置海洋等」5套方案執行，至於是否進行三標作業將在近日開會決定。