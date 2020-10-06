2次流標 澎地檢署拍賣大陸籍抽運砂船仍乏人問津
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-10-06 19:36:52
澎湖地檢署去年偵辦陸籍人士在澎湖縣七美鄉西南之我國專屬經濟海域 「臺灣灘」違法抽砂案，扣案之「長鑫 36 號運砂船」及「豐溢 9969 號抽砂船」6日上午進行第二次公開拍賣，結果兩艘船舶仍無人投標，經拍賣主持人主任檢察官當場宣布流標，將擇日研商是否繼續三標，或直接「擊沉當魚礁」等方案。
中國籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，在澎湖縣七美鄉我國專屬經濟海域「臺灣灘」違法抽砂，業經澎湖地方法院判決有罪確定，16468噸「長鑫36號運砂船」、4226噸「豐溢9969號抽砂船」皆宣告沒收，由澎湖地檢署進行公開拍賣的法定程序，案經9月16日首次拍賣流標，今日二拍線長還是乏人問津宣告流標。
據業界人士表示，由於澎湖地檢署規定，法拍後有嚴格的產權移轉限制條款，並且禁止中資介入，使得未來的船舶操作與機械維修成本增加許多，大家擔心標回去之後誤踩地雷，因此根本不會有人進場投標；還有要求買受人應依照澎湖縣政府之要求，在指定地點完成卸砂作業，因此業者笑說乾脆讓拆船公司標走比較有可能。
長鑫36號運砂船第一標拍賣底價9784萬元、第二標7828萬元；豐溢9969號抽砂船第一標底價4026萬、第二標3221萬元，由於2次都無人投標，因此法務部極有可能會走「交給軍方當靶艦、公務機關需求、擊沉當人工魚礁、委託業者拆船或棄置海洋等」5套方案執行，至於是否進行三標作業將在近日開會決定。