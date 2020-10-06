產、官、學合作提升青農力　農業創生永續傳承

新北市政府也與致理科技大學合作，打造未來超市展區，民眾可透過拿取展架上的青農商品，展示區旁的螢幕會同步呈現產品資訊，並設置農友電商QR-Code，展覽期間可下單訂購，於展場進行未來超市購物體驗。農會並與致理科技大學簽署農會未來超市先導計畫，透過產、官、學的合作，未來在新北的農會超市，也能體驗農業未來市(式)。
本年度專案包含「農業科技應用」、「電子商務行銷」與「品牌形象設計」等項目，汐止青農蔡旭志申請計畫打造茶園微氣象站，可遠端即時監測茶園環境數據，搭配可遠端控制的灌溉系統，建立智慧化種茶管理系統；穀興農場青農顏姿琳梳理核心產品，並以年輕及文創角度設計農場文旦柚加工品包裝，重新將品牌定位；而青農陳冠樺於三峽經營蜂樺蜂蜜專賣店，透過輔導計畫以簡潔易懂、友善使用者行為的設計方式為其電商平台升級，利用圖文加上品牌故事，讓消費者更了解蜂蜜的生產過程與自有品牌。
除了個案外，坪林青年茶業發展協會聯合推動茶學體驗課程，建立完整品牌形象以及課程教育設計，另外金山汪汪地瓜園成功凝聚北海岸小農組織，打造北海創生聯盟，希望透過共同品牌的行銷與推廣，創造農業未來式。
新北市長侯友宜表示，市府推動「新北青農力」、「農業創生」及「農村再生」等計畫，建置服務平台與行動治理服務團，整合並提供內外部資源執行一站式服務，提升農民專業能量，為新北市農業發展注入新動力。