推廣硬筆書法 手寫文字之美
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-07 09:00:00
雲林縣硬筆書法發展協會與青埔教育基金會共同辦理「品德教育經典詞句硬筆書法研習班」，運用硬筆寫出書法韻味的美字，同時讓學生了解品德教育，並落實於日常生活中，在南陽國小舉辦研習成果展，同時選出優秀作品，由理事長陳聰明、總幹事林宜廷及南陽國小校長蔡維哲頒獎學生。
雲林縣煥軒書會會長同時也時研習講師李淑卿指出，學會寫好字須掌握坐姿端正、練習握筆及觀察字的結溝，並從弟字規梳理經典詞句，作為硬筆書寫習作的題作，讓學生從中學習品德規範。硬筆書法協會理事長陳聰明表示，推行硬筆字除了字寫的好以外，透過硬筆字的學習，課程也加入倫理道德元素，提升學生的倫理道德的觀念與想法。十指連心用手寫下來的方式，是最好的學習方式，將硬筆文化持續的學習及推廣下去。陳聰明說，協會成立五年來有十八所學校一起來參與這個活動，也辦理師資研習，希望透過師資研習來培養師資做基礎的落實，硬筆書法比賽目前以辦理二屆全國比賽,希望透過比賽,讓更多人來發揚硬筆文化,另外的培育計劃,透過各鄉鎮國中小學校,最後透過硬筆書法,能夠糾正大家的觀念,握筆的姿態,身體更健康,觀念更正確。