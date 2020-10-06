白宮推「川普抗疫成功紀念幣」　眾人看傻：超級英雄？

據白宮紀念品網站介紹，這枚「抗疫成功紀念幣」會是川普這任任期內的最後一枚紀念幣，限量2500枚，每枚要價100美元（約新台幣2900元），前1500位訂購者還能拿到贈品「總統藍口罩」一片。
而紀念幣的20％收益將會捐給賓州新冠肺炎預防中心（Penn State for Covid Prevention）與赫爾西癌症研究中心（Hershey Cancer Center）作為慈善用途。設計師在闡述設計理念時，更狂讚川普具備「超級英雄」特質，擁有充滿整個時代的強大能量，還說川普擊敗新冠肺炎的最大意義就在於，讓民眾理解不要被媒體消息左右而對生活感到擔憂。
有網友將相關消息轉貼到PTT，登時引發熱議。大家紛紛在底下留言回覆說，「自導自演味道好濃」、「很會捏，果然是資本主義」、「果然是實境秀藝人」、「全世界最強壯的男人：唐老川普」、「這演技也太假」。
不過其實美國國家過敏與傳染病研究院（ NIAID ）院長佛奇（ Anthony Fauci ）就已警告，川普仍處於病情的初期，從一些臨床病例的經驗來看，不排除會在第5到8天時出現逆轉，使病況陷入膠著，直言現在還不能以掉以輕心。（編輯：倪浩軒）
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