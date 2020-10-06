日職／先發建功！王柏融1安1保送1打點　助火腿終止3連敗

今天樂天派出強投則本昂大先發，他本季戰績5勝4敗，防禦率為3.67。而火腿則是由上澤直之迎敵，他今年7勝4敗，防禦率是優異的2.37。
火腿此役首局西川遥輝一上來就敲安上壘，兩出局後二壘有人，近藤健介先敲回球隊的第1分，之後渡邊諒和王柏融也補上安打，後者送回火腿單局的第2分。不過樂天在第4局靠著上澤控球不穩之際，利用2次保送和2支安打得到3分，反超比數為3:2。
5局下，火腿攻勢再起，該局前兩棒清水優心和西川遙輝都敲出安打上壘，下一棒的平沼翔太雖被三振，但是大田泰示在一出局時擊出3分砲，逆轉比數為5:2。
接著，近藤健介也擊出安打，不過渡邊諒遭到三振，輪到王柏融本場第3次上場打擊，結果他耐心的選到四壞球上壘，之後的清宮幸太郎也選到保送，形成反壘，只可惜維拉紐瓦打出軟弱飛球被接殺，讓該局留下3個殘壘。
上澤今天投完6又1/3局後退場，總計被敲7安丟掉3分，之後公文克彥和玉井大翔攜手幫他守下滿壘危機；下一局樂天讓D·J·強森接手則本昂大上來投球，王柏融該局是本場第4度站上打擊區，場面是1出局、一二壘有人，但可惜他擊出左外野飛球出局，接著清宮也打出飛球被接殺，讓火腿無功而返。
不過樂天在8、9兩局最後的反攻，也被秋吉亮和宮西尚生給壓制住，最終無法挽回敗局，以2分之差輸球。