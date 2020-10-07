NOW早報／峮峮、丞琳現身小鬼追思會！「外星人T」含義曝

峮峮、楊丞琳現身小鬼追思會！「外星人衣服」背後含義曝

藝人小鬼（黃鴻升）音樂追思會《地球上最浪漫的演唱會》昨（6）日晚間7點在台北華山Legacy登場，許多粉絲親自到現場悼念，由吳宗憲、KID一同主持，小鬼的女友峮峮和初戀楊丞琳也先後到場，值得注意的是，他們都穿上印有外星人圖案的衣服，而其實該圖案是小鬼生前設計的手稿圖，現場可以看到工作人員和其他藝人們幾乎都穿上了同樣的衣服來悼念小鬼。

▲峮峮現身小鬼追思會。（圖／記者林柏年攝）

2年前的今天小鬼當演唱會嘉賓 楊丞琳淚唱：只能想念你





藝人小鬼（黃鴻升）音樂追思會《地球上最浪漫的演唱會》昨（6）日晚間7點在台北華山Legacy登場，由吳宗憲、KID一同主持，總共31組藝人，演唱21首歌，邀請大家一同悼念小鬼，小鬼的初戀楊丞琳獻唱蕭敬騰的催淚歌曲《只能想念你》，用歌聲表達2人一路從青春走到現在的點點滴滴。





楊丞琳坦言，在來表演之前猶豫了很長的時間，但在小鬼經紀人的鼓勵之下才決定上台致詞，她提及2年前的同一天，小鬼恰巧也擔任她演唱會的嘉賓，「我沒有想過要用這種方式還他人情，甚至根本不知道他在哪裡」。



▲楊丞琳提及2年前的同一天，小鬼擔任她演唱會的嘉賓。（圖／黃鴻升Youtube）

今日天氣／北東局部雨 中南部日夜溫差可達10度





今（7）天天氣跟昨天類似，在東北風影響下，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區也有零星降雨，新竹以南主要為多雲到晴的天氣，午後南部山區有局部短暫陣雨；北台灣稍涼，預測桃園以北及宜蘭高溫24、25度，竹苗約27、28度，花東28至30度，中南部高溫可達33度，各地夜晚至清晨低溫22至25度，中南部日夜溫差大，溫差可達10度左右，南北溫差也較大，因此早出晚歸和南來北往的朋友，請適時添加衣物以免受涼。





剛出院就開心狂發片 川普：別害怕病毒啦！我們這麼偉大





美國總統川普在確診新冠肺炎後，住院僅3天就離開華特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ），搭機返回白宮，一抵達就被外媒拍到脫下口罩，還朝在場傳媒比讚，堪稱美國史上最狂總統。這還不夠，川普在出院後不久，馬上就在推特上接連發布影片，第1支影片是以白宮迎接國家元首搭機返回的視角拍攝，並於貼文串寫道：「如果總統回歸競選，他將是個立於不敗之地的英雄，不僅能倖免於民主黨每次的骯髒伎倆，即便對上中國病毒也一樣能生存下來。他將向美國展示-我們不需要再害怕了！」





至於第 2 支影片，川普則西裝筆挺的出現在觀眾面前，感謝醫護人員，並反覆強調：「別讓新冠病毒主宰你的生活！也不要怕它，我們能打敗它，因為我們有最好的醫療設備、最好的藥....我感覺比 20 年前都還要棒，我們是世界上最偉大的國家。身為 1 個領袖，我必須這麼做，即便這麼做很危險，我也必須做。我就站在最前線，沒有其他領導人跟我做過一樣的事，也許很危險，但沒關係，我現在感覺很好，也許我免疫了呢！我也不知道。」川普也提到，疫苗很快就會上市，鼓勵民眾可以外出走走，美國有全球最好的醫療，也感謝大家的支持。





台美關係突飛猛進！國民黨團提案：政府快恢復建交





行政院長蘇貞昌昨（6）日率領行政部會官員赴立法院，就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」進行報告、備詢。國民黨團決定不杯葛議事，並送交「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，交付院會處理。行政院長蘇貞昌今(6)日率領行政部會官員赴立法院，就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」進行報告、備詢。國民黨團決定不杯葛議事，並送交「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，交付院會處理。



而「政府應請求美國協助抵抗中共」則指出，美國一直是台灣軍力上有力的後援，為強化國安、讓台海不因其中一方採取任意的行為而改變現狀，國民黨團要求立法院作成決議「政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神， 一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗」。（編輯：許苡晴）