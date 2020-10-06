出席同濟會台灣總會交接　蔡英文：期望社會服務更上層樓

蔡英文表示，感謝前總會長劉春快及所有全國各區分會即將卸任的會長，圓滿達成同濟會所託付的使命，完成許多重要的任務以及貢獻，各位同濟會的夥伴不但發揮各自的專業所長幫助國際社會，在公益行動上也不落人後，感謝在背後默默支持的幹部及良好的團隊執行力，發揮各自的專業能力，成就許多公益活動；蔡總統也說，今日非常樂見在重要的場合共享屬於國際同濟會台灣總會的喜悅與光榮，相信接任的廖敏榮總會長，會持續帶領國際同濟會台灣總會再創佳績，讓社會服務更上一層樓。
蔡英文指出，國際同濟會台灣總會在台灣蓬勃發展，其熱心公益、邁向國際的決心，讓會員人數屢創新高，今年會員人數已超過1萬7,000人，更是世界第一大區的總會，相信未來在廖敏榮總會長的帶領之下，很快將會突破2萬人的目標。同濟會持續辦理的4大基金募款，包括兒福基金、急難救助基金、消滅母嬰破傷風MNT基金以及希克森基金，不但將愛心服務持續擴散至國際社會，同時也提升台灣的國際形象。
今天陪同與會的桃園市長鄭文燦指出，市府亦與同濟會達成「同舟共濟」的合作，在廖敏榮總會長接任之初，即提出環安基金，盼給予市府環保人員、清潔隊員最大的支持與鼓勵，也充分展現同濟會的精神，照顧到社會中許多沒有被看見的角落。
鄭文燦說，今年受疫情影響，讓台灣成為國際防疫典範，在防疫物資整備上，台灣也是少數防疫整備最完整的國家，感謝國際同濟會台灣總會及各區分會的協助，捐贈防疫物資給友好國家，未來市府會繼續支持台灣總會的各項工作，盼帶給台灣人更多的幸福。