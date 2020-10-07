車停別人家騎樓！車主竞說：逛完夜市再移　網曝1招反制

世界上真的是什麼人都有！近日有網友在臉書社團《爆怨公社》中透露，自家騎樓遭陌生人亂停車，朋友幫忙致電車主，請對方移車，沒想到對方竟回「可以等我逛完夜市嗎？」讓他相當傻眼，不禁直呼「是在哈囉？我們家這整排都是住家，我家沒做生意代表沒錢買車嗎？」而其他網友見狀後則分享「1絕招」反制。

原PO貼出一張照片，並以「請問來玩把我家騎樓當你家用嗎？」為題發文，他表示，有一名陌生人將車子停在住家騎樓，朋友打電話請詢問車主「是不是把車停在人家家？」對方回應「對」，朋友再問「那你有跟屋主打過招呼嗎？」對方竟說「沒有欸，我想說他們沒有在做生意，可以等我逛完夜市嗎？」朋友聽後超無言，僅請對方來移車！

而原PO見狀後也十分傻眼，忍不住直呼「是在哈囉？我們家這整排都是住家，我家沒做生意代表沒錢買車嗎？出個門買東西回家不能停要去外面找車位是什麼道理？已經是第二次不一樣的人了！不知情的人還以為我家一直換車...」原PO更強調，其實過個大馬路就有計次停車場了，不解為何大家要占用別人家騎樓！



▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》透露，自家騎樓被陌生人亂停車，致電對方移車，車主竟回「可以等我逛完夜市嗎？」令人傻眼！（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

貼文曝光，網友隨即議論紛紛「貪圖方便，自私的人啊！」「竟然還有臉問能不能等逛完夜市」、「先檢舉騎樓停車再叫警察來拖吊」、「汽車亂停他人騎樓還有話...」「超扯！那是不是看你家沒人就能住進去？」「完全無法想像有勇氣直接把車停進人家騎樓是什麼心態欸」、「我懷疑你家門口沒畫紅線跟白線，所以遇到這種的就合法停你家門口路邊」。

此外，還有人傳授大絕招反制，直指「停在他前面吧！記得要留電話，請他等你明天睡起來再移車」、「直接擋在前面，換你睡飽再移車」、「停他前面啊！他打電話跟他說：等我想出門再移車」、「如果是我，我就開車擋在前面，帶家人出門換我們逛百貨公司」。（編輯：許苡晴）