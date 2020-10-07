蘋果邀請函藏AR彩蛋　iPhone新機呼之欲出

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蘋果邀請函藏AR彩蛋　iPhone新機呼之欲出

中央社

calendar_today2020-10-07 09:33:14

蘋果公司今天宣布，將於太平洋夏令時間10月13日上午10時（台灣時間14日凌晨1時）舉行發表會
▲蘋果公司宣布，將於太平洋夏令時間10月13日上午10時（台灣時間14日凌晨1時）舉行發表會。（圖／蘋果提供）
（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果公司今天宣布，將於太平洋夏令時間10月13日上午10時（台灣時間14日凌晨1時）舉行發表會，邀請函藏有擴增實境（AR）特效，可能暗示iPhone新顏色或其他新產品。
蘋果發表會邀請函主標語為「Hi, Speed」，外界認為指的是支援更快傳輸能力的5G版iPhone。主視覺圖像由4個圓形重疊而成，帶有漸層藍色和橘色，與外傳可能現身的「海軍藍色」和「珊瑚色」iPhone不謀而合。
值得注意的是，點擊邀請函主視覺圖像，會連結到蘋果特別活動網頁，若使用支援AR功能的裝置開啟，會出現AR特效，原本4個圓形重疊的圖像會向外擴散成約30個大小不同的圓球，中間顯示「10.13」日期，隨後各圓球又向內聚合。

有果粉解讀，4個圓形重疊的主視覺圖像與HomePod智慧音箱相似，或許代表蘋果將推出新一代平價版HomePod。
國外媒體猜測，iPhone新機可能命名為iPhone 12系列，最快有望10月16日開放預購、10月23日正式開賣。不過，相關推測均未獲得蘋果證實。（編輯：楊凱翔）1091007
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