提案台美復交爭議 江啟臣回應國台辦2個理由
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-07 09:50:31
國民黨立院黨團提出「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中國大陸」兩項決議案，國台辦發言人呼籲國民黨要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。國民黨主席江啟臣今天(7)回應，維護中華民國主權、維護台海和平，就是對中華民族最有益的事。
江啟臣今天在中廣節目上表示，國民黨是中華民國的開國政黨，目前民意顯示，有五成以上的民意肯定協防台灣安全，因此這是反映民意。主持人王淺秋問「是否想將民進黨一軍？」，江啟臣說，要看民進黨自己怎麼想。王淺邱再問「中共認為，改變現狀有兩種，一種是台獨，一種是外力介入台海，如果民進黨真的接受建議？」，江啟臣回答，美國有自己的國家利益，要不然為何1979年美國要與台灣斷交？江啟臣指出，我方絕對沒有軍備競賽的本錢，國家財力有限，雖然現在每年增加100億元的預算，但國防負擔太大，難以負擔。現在台灣每一名出生兒，一出生就要先背債25萬元，因此要讓台灣安全，不見得只有軍備競賽一途，不是只靠拳頭大小，還要有智慧，能以小博大、不戰而屈人之兵，要看國家領袖的戰略思想是什麼？
對於對岸國台辦向國民黨喊話，江啟臣表示「維護中華民國主權、維護台海和平，就是對中華民族最有益的事」。他說，目前兩岸雖互不否認對方主權，但也互不否認對方治權。美國是否要與我建交，有其國家利益的考量，但國人希望我在國際上能有平等的地位，因此應該積極爭取，要不然要外交部幹什麼？難道只是在各種場合握握手而已？目前民調有五成人民希望我們能提高國際地位，因此希望對岸體會，兩岸如果要交流，就要對等且相互尊重。江啟臣強調，國民黨拿的旗子，就是中華民國的旗子，他並希望大家在國慶日當天上午八點，能一起到國民黨中央參加升旗典禮。