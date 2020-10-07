快訊／又有兩個境外移入！愛爾蘭及印度入境確診

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快訊／又有兩個境外移入！愛爾蘭及印度入境確診

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-10-07 14:04:26

判定彰化衛生局失職但免罰？陳時中：法規缺乏罰則
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）天召開例行記者會說明最新疫情。（圖／Nownews資料畫面）
中央流行疫情指揮中心，今（7）天再度傳來確診的壞消息，布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為本國籍20多歲女性(案522)及印度籍30多歲男性(案523)，分別自愛爾蘭及印度入境。
指揮中心表示，案522於2019年10月前往愛爾蘭工作，今(2020)年10月4日入境時無疑似症狀，直接返家進行居家檢疫，10月5日出現發燒及全身肌肉痠痛等不適症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握個案接觸者共39人，其中同住家人2人及同班機前後二排座位旅客27人，列為居家隔離對象，機組員9人及防疫計程車司機1人，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心指出，案523因工作來台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，9月9日入境後前往防疫旅館進行居家檢疫(9月9日至9月23日)，9月24日至30日於飯店進行自主健康管理，10月5日因工作需求自費檢驗，於今日確診(Ct值34，IgM陰性、IgG陽性)。經衛生單位調查，個案來台前曾在印度接觸過確診者，目前已掌握個案接觸者共9人，其中3人為公司同事，列為居家隔離對象，其他6人包括公務車司機、計程車司機、飯店工作人員及消費店家之接觸者，因接觸時間短，且有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心表示，根據目前科學文獻資料顯示，武漢肺炎個案在痊癒後仍可用核酸檢測方式持續檢出少量病毒，時間可能長達3個月之久。如我國案469比利時籍個案3月中於國外曾出現嗅味覺喪失等疑似症狀，但7月31日核酸檢驗仍為陽性。另案518於6月26日在菲律賓發病，核酸檢驗為陽性並住院治療，但在痊癒返國後，於10月3日接受自費核酸檢驗仍為陽性。除了這些個案的病毒量均很低之外，目前科學證據也顯示這類個案的上呼吸道檢體幾乎無法培養出病毒，造成傳播的可能性極低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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