酒駕遭註銷駕照 7旬翁竟再酒駕撞死人
記者陳聖璋 /台南報導
calendar_today2020-10-07 10:50:00
台南一名7旬沈姓老農因酒駕遭註銷駕照，10月5日下午竟再度酒駕，追撞騎機車的董姓退休老師，沈姓老農肇事後往前行駛，再撞上停放在路旁之自小貨車，沈、董2人受傷送醫，董男不治身亡，沈男酒測值0.99mg/l，全案依公共危險、過失致死等罪嫌送辦。
白河分局指出，10月5日下午3時5分，沈姓老農（74歲）酒後駕駛小貨車，沿白河區新興路一般車道東往西直行，行經新興路394號前，追撞前方同向一般車道，騎機車的董姓退休老師（72歲），沈男肇事後未停車，繼續往前行駛，再撞上停放在路旁的1部自小貨車，沈、董2人受傷，送往奇美醫院急救，董男經急救，仍因傷重不治死亡。沈男酒測值0.99mg/l，警方初判肇因為沈男酒後駕駛自小貨車失控，未注意車前狀況而肇事，遭追撞死亡的董男未發現肇責，全案依公共危險、過失致死等罪嫌將沈男送辦；檢方偵訊後原裁定沈男10萬交保，但沈男因無錢交保而遭收押。
白河分局指出，將清查轄區酒駕累犯並由勤區、所長逐一作勸導約制，持續取締酒後駕車，2019年全年取締酒後駕車126件，今（109）年迄今已150件，警方將持續取締，貫徹酒駕零容忍﹔此外，將結合各鄰里宮廟及里民集會時機，加強廣播及宣導，切勿酒後駕車的觀念。
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