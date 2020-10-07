用韓國瑜選主席分裂藍團結？江啟臣：此舉無法得逞

中廣主持人王淺秋今天在廣播節目與江啟程暢談，指出外界可能不知道，江啟臣跟韓國瑜兩人其實非常好，江啟臣笑說，外界這樣的做法是「無法得逞」的。
對於有人認為國民黨身為在野黨卻「太弱」？江啟臣說，如果真要打架，那就不需要國會，設立一個羅馬競技場就好。沒錯，他是陸軍兩棲蛙人出身，談到海龍，這項訓練帶給他的啟發不是體力，而是意志力，讓他一輩子受用。國民黨要強力監督執政黨，堅持打弊打貪、為人民講話打抱不平，都需要堅持，都需要意志力，不能因為中間有挫折，過程被人奚落就放棄。
談到國民黨主席要籌錢維持黨的營運，江啟臣說「講到錢，就傷腦筋，但只要有心，都可以解決」，他也指出，政治跟理財差不多，對於財務，你不理它，它就不理你，政治也是一樣，因此大家要關心政治，不要讓自己的權益受到影響。
主持人問江啟臣在外面講很多話，回到家卻講很少？江啟臣回答，我回到家，若有幫忙倒垃圾，就很不錯了。至於回家沒講話，是因為太累，想要休息，謝謝老婆能夠體諒。回到家中，就有安全感，這對他或家人來說，是很奢侈的事情，因為常常路過家門卻沒回家。想一想，如果國家不好，台灣就不會好，因此要確保民主最大價值，要能監督並制衡執政黨，為人民扮演喉舌，這是光榮，要好好扮演。
主持人還爆料江啟臣蒐集很多個行李箱，「是否準備落跑」？江啟臣笑說，真要落跑，不可能一次帶走這麼多個行李箱。他是政治學者出身，過去曾出席許多場國際會議，當時每個月都會出國一、兩次，因此他希望行李箱能方便整理又輕盈，比較之後，意外越買越多，過去他每次出國，常會帶回新的行李箱。