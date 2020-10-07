超毛！陽明山「這公路」排名第一　他呼籲：3件事不能做

資深媒體人馬西屏日前上節目「2分之一強」，分享了排名全台第一的「陰屍路」，就是位於陽明山上的「巴拉卡公路」。他也提到當地曾發生過許多靈異事件，更提及，若需要上到該路段，民眾千萬要注意，絕不能做這「3件事」，避免自己卡到陰。

馬西屏也提到，這個「巴拉卡公路」的編號為「101」，它的諧音就是「第一靈異」。他也提及，這個公路有五怪，第一就是「霧多」，霧氣十分濃厚；第二則是樹木多，風吹草動都顯得特別陰森；第三則是該路段整整17公里竟「沒路燈」；第四是該路段彎道非常多，其中有一個彎道還是「N字型」，又有非常多機車騎士喜歡來挑戰；第五則是，「路邊的人多」，也讓在場主持人、來賓們嚇了一大跳。

▲資深媒體人馬西屏。（圖／翻攝自《2分之一強》YouTube頻道）

▲資深媒體人馬西屏。（圖／翻攝自《2分之一強》YouTube頻道）

馬西屏也呼籲民眾，這3件事千萬別做，第一，行經巴拉卡公路時，絕對不可以中途停車，特別是當週遭起霧時，因為起霧時，會聽到有個聲音在叫自己；第二，若感覺到車輪有壓到不明物體時，也不能下車查看；第三，若在路邊看見有「人」向你打招呼，也絕不能回應、回頭看，避免中邪的可能。（編輯：郭佩蓉）