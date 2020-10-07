超毛！陽明山「這公路」排名第一　他呼籲：3件事不能做

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超毛！陽明山「這公路」排名第一　他呼籲：3件事不能做

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-07 10:56:11

▲資深媒體人馬西屏分享「第一陰屍路」，就是位於陽明山上的「巴拉卡公路」。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲資深媒體人馬西屏分享「第一陰屍路」，就是位於陽明山上的「巴拉卡公路」。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）

資深媒體人馬西屏日前上節目「2分之一強」，分享了排名全台第一的「陰屍路」，就是位於陽明山上的「巴拉卡公路」。他也提到當地曾發生過許多靈異事件，更提及，若需要上到該路段，民眾千萬要注意，絕不能做這「3件事」，避免自己卡到陰。

馬西屏也提到，這個「巴拉卡公路」的編號為「101」，它的諧音就是「第一靈異」。他也提及，這個公路有五怪，第一就是「霧多」，霧氣十分濃厚；第二則是樹木多，風吹草動都顯得特別陰森；第三則是該路段整整17公里竟「沒路燈」；第四是該路段彎道非常多，其中有一個彎道還是「N字型」，又有非常多機車騎士喜歡來挑戰；第五則是，「路邊的人多」，也讓在場主持人、來賓們嚇了一大跳。

▲資深媒體人馬西屏。（圖／翻攝自《2分之一強》YouTube頻道）
▲資深媒體人馬西屏。（圖／翻攝自《2分之一強》YouTube頻道）
馬西屏也隨即舉例，他表示這個地方非常容易鬼打牆，曾有四男三女騎著四台摩托車，途中看見一間小廟，他們認為有神明庇護，十分安全，大夥便繼續向前騎，豈料，在經過第三間廟時，突然覺得不太對勁，「怎麼三間廟都長得一樣」，繞了第四次時，又看見這間廟，才驚覺這四間廟都是「同一間廟」。

▲資深媒體人馬西屏。（圖／翻攝自《2分之一強》YouTube頻道）
▲資深媒體人馬西屏。（圖／翻攝自《2分之一強》YouTube頻道）
其中一人覺得不對勁，突然想起爸爸曾教過自己唸心經，果不其然，這時，霧也漸漸散了，他們一行人就趕緊騎下山到便利商店休息，怎知一下車，隻身一人騎在最後面的男生，問了前一台車後座的女生，「為什麼一直回頭看我」，她也回應，「因為你車子後面一直待著一個人」，嚇得眾人匆忙離開。

馬西屏也呼籲民眾，這3件事千萬別做，第一，行經巴拉卡公路時，絕對不可以中途停車，特別是當週遭起霧時，因為起霧時，會聽到有個聲音在叫自己；第二，若感覺到車輪有壓到不明物體時，也不能下車查看；第三，若在路邊看見有「人」向你打招呼，也絕不能回應、回頭看，避免中邪的可能。（編輯：郭佩蓉）

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