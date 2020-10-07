藍委批「為官位進美豬」引混戰　陳吉仲動怒：我始終如一

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藍委批「為官位進美豬」引混戰　陳吉仲動怒：我始終如一

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-07 10:45:09｜update2020-10-07 10:48:42

▲國民黨立委林為洲今（7）日於立院質詢稱，農委會主委陳吉仲過去是「反美豬大將」，如今卻前後不一開放美豬進口。對此，陳吉仲大動肝火，也引起朝野一陣混戰。（圖／記者賴志昶攝）
▲國民黨立委林為洲今（7）日於立院質詢稱，農委會主委陳吉仲過去是「反美豬大將」，如今卻前後不一開放美豬進口。對此，陳吉仲大動肝火，也引起朝野一陣混戰。（圖／記者賴志昶攝）
就「含萊克多巴胺美國豬肉進口」相關議題，立法院經濟委員會今（7）日邀請農委會主席陳吉仲進行業務報告並備質詢。國民黨立委林為洲會中痛批，陳吉仲過去上街頭反對美豬、美牛，如今卻為了官位開放美豬進口。對此，陳吉仲也大動肝火說，對於他個人的人身攻擊，完全不能接受。
對於各界廣泛關注的美豬議題，陳吉仲今日到經濟委員會進行業務報告，不過卻出現小插曲，會前農委會簡報竟延誤了5分鐘才到會場，引起在場立委不滿，甚至經濟委員會召委、國民黨籍立委楊瓊瓔還痛批是「史上頭一遭」。
▲農委會主委陳吉仲今（7）日於立院業務報告前，卻因為報告電子檔仍未送到立院，使得議場程序延誤5分鐘，因此臉色鐵青詢問幕僚。（圖／記者賴志昶攝）
▲農委會主委陳吉仲今（7）日於立院業務報告前，卻因為報告電子檔仍未送到立院，使得議場程序延誤5分鐘，因此臉色鐵青詢問幕僚。（圖／記者賴志昶攝）
過了5分鐘之後，陳吉仲會中報告稱，全球目前有27個國家核准登記萊劑於豬隻使用；另外，其餘也有101國與地區都有訂定豬肉含萊劑的安全容許量，或依一般進口檢驗規定辦理。

在成本方面，陳吉仲也表示，美國使用萊劑豬肉價格（78元／公斤），與不使用萊劑豬肉的價格（78.9元／公斤）兩者售價幾無差異，相對於加國豬肉價格每公斤61.3元而言，美豬價格還高出3成左右，相對來說加豬比較具有價格優勢，因此開放使用萊劑的美國豬肉進口，預期對整體國內產業影響有限。

等到陳吉仲報告結束過後，首位上台質詢的林為洲隨即要求，陳吉仲應為延誤議場程序而道歉三次，而陳吉仲也欣然道歉。隨後，林為洲質詢首先稱，農委會日前《科學人》雜誌的爭議，這算廣告但卻是用農損基金，「你可以政令宣導，可以用別的錢，我都能接受」，但農損基金所有補助的對象，都應該是受損的產業或農民，「不會是補助科學人或政府吧？」

▲國民黨立委林為洲今（7）日於立院質詢稱，農委會主委陳吉仲過去是「反美豬大將」，如今卻前後不一開放美豬進口。（圖／記者賴志昶攝）
▲國民黨立委林為洲今（7）日於立院質詢稱，農委會主委陳吉仲過去是「反美豬大將」，如今卻前後不一開放美豬進口。（圖／記者賴志昶攝）
林為洲表示，陳吉仲2013年在國民黨執政時，與其他學者教授一同上街頭抗議美豬、美牛，如今2020年竟然開放含萊劑的美豬進口，過去的「反美豬大將」變成保護美豬；過去與陳吉仲上街頭夥伴也說，「不曉得陳吉仲是為了餬口飯吃還是為了官位」。

由於林為洲會中質詢超過20分鐘，引起台下朝野立委鼓譟，在結束質詢前更大舉「陳吉仲下台」的牌子，隨後下台後也痛批陳吉仲是為了官位而進口含萊劑美豬，此舉引起陳吉仲大動肝火，並也引爆朝野立委於議場的一場混戰，最後在國民兩黨等多位立委不斷疾呼雙方冷靜下，才結束這場衝突。
「我從不來在乎在這個位子待多久。」陳吉仲於隨後的質詢中強調，他會全力捍衛農民的生計，但不能容許對他個人的人身攻擊；當初抗議美豬現在卻開放進口，是由於時空背景不同，如今已經有完整的配套措施，而且又有百億基金能夠幫助養豬產業現代化，「我們始終如一，都是為了保衛農民」。
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