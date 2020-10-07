三葬槍道別 李登輝長眠五指山
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-07 10:51:51｜update2020-10-07 10:52:45
前總統李登輝於今年7月30日辭世，享耆壽98歲。總統府依李登輝宗教信仰及家屬意願，按基督教禮拜程序，並比照國葬規格舉行後續儀式；今（7）日在新北市五指山國軍公墓舉行奉安禮拜，禮拜現場佈置簡單卻莊嚴，總統蔡英文與副總統賴清德也到場參加儀式、獻花，並向家屬致意。
今日上午8時許，李登輝的孫女李坤儀捧著李登輝的骨灰，並由孫女婿趙讚凱捧著遺照，離開翠山莊。蔡英文及賴清德則在9時許抵達五指山迎靈，準備迎靈儀式。移靈車隊抵達後，國軍示範樂隊演奏喪禮進行曲，整個隊伍整齊劃一的依序前進五指山墓園區。隨後奉安儀式正式開始，安放十字架、遺像、國旗盒、褒揚令及骨灰罈等；家屬獻花後，接著由蔡英文獻花、向李登輝行三鞠躬禮並向家屬致意，而賴清德後率其餘官員向李登輝行三鞠躬禮，現場莊嚴肅穆。
而台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生在禮拜中提到，李登輝為愛台灣獻身這片土地，他的生命為這塊土地與人民帶來祝福，李登輝曾希望將骨灰灑在玉山，他所要表達的是他對台灣土地的認同，要與這片土地融為一體，也期待李登輝的玉山精神能夠感召每一位台灣人，為愛台灣而獻身在這片土地上，無論先來後到，總要認同台灣，融入土地，活出玉山精神。儀式結束後，國防部鳴葬槍3響，表達對李登輝之崇敬與追思，而李登輝也就此長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。