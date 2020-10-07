國小菜單印萊豬廣告　國民黨痛批洗腦下一代

國民黨表示，校園出現這樣的宣導文宣，令人訝異但不意外，因為民進黨政府從上到下，為含瘦肉精美豬辯護，舉例指出行政院長蘇貞昌曾說，「瘦肉精吃這麼久也沒事，證明瘦肉精很安全」；衛福部長陳時中說，「即便一天吃33塊豬排，吃5到10年，也不會有萊克多巴胺相關的健康風險」；農委會在《科學人》雜誌臉書刊登廣告指稱「養豬加入萊克多巴胺『可以增加收益又環保』」。國民黨指出，民進黨立委還在立法院封殺國民黨立委提出的進口含瘦肉精美豬應落實「源頭管理」，以及修法禁止校園或相關照顧場所的膳食使用含瘦肉精美豬及加工品的提案。對此，民進黨辯稱「早已有提案」，但國民黨表示，民進黨的提案內容完全未提及校園內「瘦肉精零檢出」，這樣的做法根本是「假提案、真護航」。
國民黨表示，若民進黨真心守護校園食安，就應該支持國民黨立委的提案，「要求教育部、衛生福利部應修法確保學童和嬰幼兒的食安及健康，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、托嬰中心之膳食，禁用含瘦肉精美豬及加工品，要求瘦肉精零檢出，並訂出相關管理規範及罰則」、「要求禁止公、私立托嬰中心、居家式托育場所使用含瘦肉精主副食品」，以及「要求衛福部及農委會除輸入肉品強制標示來源地外，並且應比照過去管理源頭的流程，赴原產地查驗合格、邊境逐批逐箱查驗，符合我國標準後始得進口」。