國小菜單印萊豬廣告　國民黨痛批洗腦下一代

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

國小菜單印萊豬廣告　國民黨痛批洗腦下一代

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-07 11:01:45

國民黨7日質疑國小營養午餐背面出現瘦肉精美豬的宣導文宣，卻隻字不提瘦肉精對人體的危害。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
▲國民黨7日質疑國小營養午餐背面出現瘦肉精美豬的宣導文宣，卻隻字不提瘦肉精對人體的危害。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、發言人陳偉杰今天(7)表示，國小營養午餐背面出現瘦肉精美豬的宣導文宣，卻隻字不提瘦肉精對人體的危害，譴責這是民進黨政府從上而下為瘦肉精美豬辯護，用偏頗資訊洗腦下一代，相關單位應全面徹查。
國民黨指出，有民眾爆料小孩從學校帶回的營養午餐菜單背面有萊豬文宣，宣導內文僅說明「萊克多巴胺一般來說，用於治療動物呼吸道疾病，但能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤」，卻完全不提瘦肉精對人體的危害，這樣的文宣根本沒有教導學童正確的食品安全知識，只是在做毫無意義的大內宣，用偏頗的資訊洗腦下一代，這讓家長如何安心？
國民黨表示，校園出現這樣的宣導文宣，令人訝異但不意外，因為民進黨政府從上到下，為含瘦肉精美豬辯護，舉例指出行政院長蘇貞昌曾說，「瘦肉精吃這麼久也沒事，證明瘦肉精很安全」；衛福部長陳時中說，「即便一天吃33塊豬排，吃5到10年，也不會有萊克多巴胺相關的健康風險」；農委會在《科學人》雜誌臉書刊登廣告指稱「養豬加入萊克多巴胺『可以增加收益又環保』」。國民黨指出，民進黨立委還在立法院封殺國民黨立委提出的進口含瘦肉精美豬應落實「源頭管理」，以及修法禁止校園或相關照顧場所的膳食使用含瘦肉精美豬及加工品的提案。對此，民進黨辯稱「早已有提案」，但國民黨表示，民進黨的提案內容完全未提及校園內「瘦肉精零檢出」，這樣的做法根本是「假提案、真護航」。
國民黨表示，若民進黨真心守護校園食安，就應該支持國民黨立委的提案，「要求教育部、衛生福利部應修法確保學童和嬰幼兒的食安及健康，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、托嬰中心之膳食，禁用含瘦肉精美豬及加工品，要求瘦肉精零檢出，並訂出相關管理規範及罰則」、「要求禁止公、私立托嬰中心、居家式托育場所使用含瘦肉精主副食品」，以及「要求衛福部及農委會除輸入肉品強制標示來源地外，並且應比照過去管理源頭的流程，赴原產地查驗合格、邊境逐批逐箱查驗，符合我國標準後始得進口」。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀