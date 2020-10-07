周年慶夯品公開！滿千送百聰明入手　百貨業再戰國慶連假

另外，強調生活質感亦带動經典復古的MARSHALL Acton II藍牙喇叭（熱銷逾百台）、網路爆紅按摩神器HOMEDICS無線筋膜按摩槍（熱銷破千支）、電競按摩椅OSIM電競天王椅（銷售上百台）、居家健身界新話題新品喬山Mirror健身魔鏡（突破100台），運動熱潮帶動Gopro新機GoPro HERO9 BLACK也熱銷（突破600台）、而NEW BALACE HIERRO V5 GORE-TEX山系戶外潮鞋（超過300雙），以及日本商品展天天秒殺的夢幻長崎峰蜜蛋糕「福砂屋」（全台限量9,000條），與來自新加坡的Aroma Truffle頂級松露洋芋片都是人氣夯品。
不出國商機再加上連假多多，帶動消費者的購物熱潮，其中精品、化妝品、家用家電，為大幅成長的三大趨勢業種，也看得出來，消費者居家時間變多，健身用品也跟著變紅，能「一秒到國外」的美食也很受青睞。而板橋大遠百同樣看好精品、化妝品、家電業績，周年慶選在國慶連假前10月8日開跑，首推化妝品偽出國免稅組，強調最高回饋24.5%、精品最高回饋17.4%。
板橋大遠百指出，今年化妝品增加la prairie、LAURA MERCIER、NARS等生力軍，男裝新登場Adidas Originals、Garmin、VANS等等青少年熱門品牌，全館力拼2020周年慶業績突破 26億、成長10%。好康還有，持遠東百貨APP全館當日單筆消費滿10000元即有機會抽中台北新板希爾頓酒店雙人行政客房2天1夜住宿券(價值9500元)。10月8日至11月22日也有驚喜大抽獎活動，有機會抽中掃地機器人、指針式日曆星期錶、氣炸鍋等。
美麗華周年慶同樣選在10月8日登場直到11月1日，祭出最高回饋31%，全館滿5000送500、化妝品滿3000送300，首末4日聯名卡友單筆滿5000送200。今年更首次與橘子支付合作，結合全館單筆5000最高可送1450。除此之外，全館滿8800再加碼送電影票。另外，美麗華年中2F大幅度改裝，引進壽司郎迴轉壽司，施舒雅美容世界也開幕，也有更多女裝品牌進駐，場內外各個場域不斷推出豐富活動，就是希望聚集人潮，實質帶動業績成長。