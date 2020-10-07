兩年獲126面金牌！台灣學生國際發明獎大放異彩

教育部為嘉勉學生創新發明與創意設計的傑出表現，今（7）日上午在台大校友會館，由主任秘書廖興國接見2019及2020年在烏克蘭、波蘭、德國紐倫堡、等地舉辦的9項國際發明展金牌得獎學生，本次金牌得獎學生代表有47位參與活動，教育部肯定同學們的參賽佳績，並期望激勵更多學生「用創意改造生活，用實作成就夢想」，促進社會進步。

2019至2020年台灣代表團在9項國際發明展中共獲得158面金牌、3面白金獎的佳績，其中台灣青年學子就獲得126面金牌。

獎項包括2019年「烏克蘭國際發明展」共獲金牌17面；「波蘭國際發明展」共獲金牌15面；「德國紐倫堡國際發明展」共獲金牌5面；「克羅埃西亞INOVA國際發明展」共獲金牌14面；「韓國首爾國際發明展」共獲金牌29面。2020年「泰國曼谷國際發明展」共獲金牌10面；「馬來西亞MTE國際發明展」共獲金牌4面；「俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」共獲金牌20面；「羅馬尼亞EUROINVENT歐洲盃國際發明展」共獲金牌12面。





廖興國表示，很高興能看到台灣優秀學子這麼傑出的成績，謹代表教育部肯定各位同學的卓越表現及祝福，教育部目前推動之108課綱，強調探索與實作，其中之實作力相信未來更能培育我們的年輕人與業界結合，成為職場上優秀軟實力。





以國立勤益科技大學許景然與其團隊研發的「具有人因工程功能的自行車轉向之把手結構」為例，該作品可透過調整把手萬向接頭角度，提高自行車駕駛的舒適性與安全性，獲得德國紐倫堡國際發明展金牌肯定，目前已與業者洽談合作開發商品，為產學合作的表率。

教育部表示，感謝所有協助單位與所有得獎學生代表，對於發明、創新的付出與努力，未來教育部將持續透過產、官、學三方合作，鼓勵作品商品化，並透過創新創業人才培育機制，結合產業資源，期待台灣學生未來持續努力為國爭光，在國際舞台上大放異彩。