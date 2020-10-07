NBA／太神！詹皇AD連線合攻50分 湖人擊敗熱火聽牌
NBA／太神！詹皇AD連線合攻50分 湖人擊敗熱火聽牌
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-07 11:42:11｜update2020-10-07 11:47:33
洛杉磯湖人隊今天再度出戰熱火，湖人由「詹皇」LeBron James發威拿下全場最高24分帶領下，終場102以96擊敗熱火，湖人隊在系列賽以3勝1負聽牌，有機會下一戰就決定生死。
雖然熱火這場中鋒大將Bam Adebayo回歸，不過上半場湖人以49:47領先，LeBron James上半場一顆外線都沒有發威，不過他在下半場三分外線2投俱中，加上Anthony Davis也發威，單節拿下9分，也幫助湖人領先到最後。這場比賽首節就由Kentavious Caldwell-Pope、Danny Green外線發威，雖然熱火「士官長」Jimmy Butler首節也有8分貢獻，但熱火暫時落後。
第二節Bam Adebayo跳出來幫助球隊，他強攻籃下也製造犯規，兩隊上半場打成49:47，湖人領先2分。
關鍵第三節就看Anthony Davis表現，熱火緊追在後，LeBron James第四節遇到熱火Jae Crowder強力防守，一度兩人都有激烈衝突，不過都被化解。
Tyler Herro第四節也有多次出手得分，不過湖人LeBron James接連製造犯規，加上Kentavious Caldwell-Pope連得5分，剩下39秒，Anthony Davis三分球進帳，也等於給熱火重擊，他也興奮跟LeBron James互相激勵，熱火也無力反攻落敗。
LeBron James拿下28分，12籃板，8助攻，Anthony Davis22分9籃板，4助攻，熱火Jimmy Butler22分，10籃板，9次助攻。Kentavious Caldwell-Pope15分，3顆三分球。