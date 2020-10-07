美日印澳外長會談抵抗中國威脅　蓬佩奧批中共隱匿疫情

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美日印澳外長會談抵抗中國威脅　蓬佩奧批中共隱匿疫情

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-07 11:43:27｜update2020-10-07 11:49:04

quad/蓬佩奧/Pompeo/菅義偉
▲美國總統川普近日確診，因應疫情國務卿蓬佩奧縮減亞洲行程，指訪問日本。在四方會談上，蓬佩奧強調盟友一同抵抗中國威脅，維護印太地區的開放自由。（圖／美聯社／達志影像）
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）6 日在東京與印度、澳洲、日本外長在東京舉行「四方安全會談」（ Quad ），會議上蓬佩奧批評中國在新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情缺乏資訊透明導致疫情爆發，強調盟國共同保護人民免於中共的剝削、腐敗、壓制比以往任何時刻都來得重要。
日本媒體報導，鑑於中國在區域海域擴張勢力， 4 國外交部長，包括日本外相茂木敏充、美國國務卿龐皮歐、澳洲外長佩恩和印度外長蘇傑生，推動日本提倡的「自由開放的印太地區」構想，各國外長對於定期每年一次的會議、擴大更多國家認同構想達成共識。Quad 去年由美國在紐約舉辦，因應 COVID-19 疫情今年在日本進行，這是疫情以來日本首次舉辦國際級的部長級會議。
會上，蓬佩奧指責中國造成「源自武漢的疫情大流行」，呼籲盟友加強合作，以保護南海、東海、喜馬拉雅地區以及台灣海峽，免於中共的剝削、腐敗和壓制。

蓬佩奧向《日經亞洲評論》形容，Quad 是一個抵抗中國共產黨所帶來的威脅的一部分，未來在適當的時機一旦將此制度化，盟友們將會開始建立一個實質的安全框架。他相信，Quad 已經證明對區域自由繁榮以及「自由開放的印太」提供有效、有用的幫助。

《日經亞洲評論》提及台灣的問題，從日本的角度來看，美台交流近期提升、建立經濟關係，蓬佩奧沒有正面回應是否會在任期內訪問台灣，但他向媒體表示，美國長期與台灣建立關係，雙方擁有共同的價值觀，然而中國不願支持且拒絕遵守承諾，中國曾經保證香港 50 年不變；中國曾經向歐巴馬保證不會軍事化南海，他們（中共）最終都背棄了這些承諾。

蓬佩奧指出，如果中國單方面攻打台灣，美國將竭盡所能採取措施緩和區域緊張局勢。川普政府一直以來的政策是希望能夠帶給世界各地和平而非衝突，然而中國卻在湄公河、尖閣島（釣魚台）以及喜馬拉亞山霸凌周遭國家，引發糾紛，蓬佩奧譴責「這不是大國該有的行為」。

蓬佩奧表示，美國的任務是減少衝突，綏靖不是正確答案，一旦向中國臣服將不斷的退讓。因此美國保持在區域內的軍事活動，以確保印太地區的自由與開放。無論中國是挑戰台灣還是日本，美國將是維護和平的重要夥伴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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