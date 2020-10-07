美日印澳外長會談抵抗中國威脅　蓬佩奧批中共隱匿疫情

會上，蓬佩奧指責中國造成「源自武漢的疫情大流行」，呼籲盟友加強合作，以保護南海、東海、喜馬拉雅地區以及台灣海峽，免於中共的剝削、腐敗和壓制。
蓬佩奧向《日經亞洲評論》形容，Quad 是一個抵抗中國共產黨所帶來的威脅的一部分，未來在適當的時機一旦將此制度化，盟友們將會開始建立一個實質的安全框架。他相信，Quad 已經證明對區域自由繁榮以及「自由開放的印太」提供有效、有用的幫助。
《日經亞洲評論》提及台灣的問題，從日本的角度來看，美台交流近期提升、建立經濟關係，蓬佩奧沒有正面回應是否會在任期內訪問台灣，但他向媒體表示，美國長期與台灣建立關係，雙方擁有共同的價值觀，然而中國不願支持且拒絕遵守承諾，中國曾經保證香港 50 年不變；中國曾經向歐巴馬保證不會軍事化南海，他們（中共）最終都背棄了這些承諾。
蓬佩奧指出，如果中國單方面攻打台灣，美國將竭盡所能採取措施緩和區域緊張局勢。川普政府一直以來的政策是希望能夠帶給世界各地和平而非衝突，然而中國卻在湄公河、尖閣島（釣魚台）以及喜馬拉亞山霸凌周遭國家，引發糾紛，蓬佩奧譴責「這不是大國該有的行為」。
蓬佩奧表示，美國的任務是減少衝突，綏靖不是正確答案，一旦向中國臣服將不斷的退讓。因此美國保持在區域內的軍事活動，以確保印太地區的自由與開放。無論中國是挑戰台灣還是日本，美國將是維護和平的重要夥伴。
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