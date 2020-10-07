台南賭場糾紛談判 長短槍駁火釀1死今宣判
記者陳聖璋 /台南報導
calendar_today2020-10-07 12:30:00
台南道上兄弟黃建仁與永康區五王里前里長李福祥，因手下在賭場糾紛而結怨，兩派人馬於108年8月11日在黃仁德住處談判，雙方各持長短槍駁火10多槍，王崇男遭步槍射擊貫穿左胸，送醫不治，檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴黃、李等7嫌，台南地方法院今（7）日宣判，7嫌分別遭判1年至14年6月不等徒刑，可上訴。
陳晨木共同犯殺人罪，處有期徒刑14年6月；黃建仁共同犯殺人罪，處有期徒刑13年6月；陳國泰共同犯殺人罪，處有期徒刑13年6月；張永森共同犯殺人罪，處有期徒刑12年6月；謝台生共同犯殺人未遂罪，累犯，應執行有期徒刑7年6月；李福祥應執行有期徒刑6年4月；郭金華犯隱匿刑事證據罪，處有期徒刑7月，又犯使人犯隱避罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日。檢警調查，黃派人馬黃建仁、陳晨木、張永森等3人，與李派人馬李福祥、謝台生、王崇男等3人因賭博糾紛，108年8月11日下午2時28分，相約在黃建仁位於仁德區中正路3段的住處談判，黃夥同陳等4人，持1制式步槍、2把改造手槍，分別藏在屋後防火巷及屋前自小貨車上，等對方上門。
李派人馬李福祥、謝台生、王崇男3人則持兩把改造手槍赴約，由不知情之邱姓男子，駕車載往黃宅，李福祥等人進入屋內，黃建仁等人到後門防火巷取出預藏手槍，王崇男持槍追到後門防火巷，近距離朝張射擊，張永森持抱枕阻擋拉扯，子彈僅擊中右腿。此時在屋內的謝台生持槍托毆打黃建仁，陳晨木見狀即持步槍朝屋內謝台生方向射擊第1槍，未擊中謝台生，李派人馬逃出屋外，雙方在屋外扭打，邊跑邊開槍。其中，王崇男準備逃離現場時，遭陳晨木持步槍射中，貫穿左胸壁，造成王崇男心臟及左肺破裂，大量血胸及皮下氣腫 ，經醫急救不治，事後，郭金華還到現場清理血跡，並收拾現場遺留槍彈，企圖隱匿相關證據。